Conheça Kaique Cerveny: 'Crossfiteiro' é apontado como namorado de Juliette

Juliette fez primeira aparição pública ao lado do atleta nesta quinta-feira, 24

A cantora Juliette Freire apareceu ao lado de seu suposto namorado, Kaique Cerveny, na noite desta quinta-feira, 24, durante a festa de lançamento de seu novo trabalho musical, Ciclone. Apesar de ainda não ter assumido a relação, muitos fãs estão curiosos por conhecer o atleta.

Kaique tem 26 anos, sendo 7 anos mais novo do que Juliette . Ele é atleta de Crossfit, estudante de Nutrição e possui pouco mais de 219 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na página, ele costuma mostrar seus treinos, cliques de competições e algumas viagens.

Em seu site oficial, Kaique conta que começou a ter contato com os esportes ainda na infância, e logo se encontrou no Crossfit. Após participar de algumas competições menores, decidiu se profissionalizar no esporte.

O suposto namorado de Juliette ainda vende um curso para treinos de exercícios físicos, que contém planilhas para melhorar a performance dos alunos. O preço dos cursos pode variar bastante, dependendo do nível e estilo de treino a ser adquirido, podendo chegar até a R$ 1920.

Os dois começaram a levantar rumores de um romance ainda neste ano, há alguns meses. Recentemente, Juliette compartilhou fotos curtindo o tempo livre nos parques da Disney, mesmo local em que Cerveny também publicou alguns registros. Eles ainda apareceram usando a mesma camiseta.

Além disso, neste final de semana, eles foram vistos juntos comemorando o aniversário da apresentadora e ex-BBB Ana Clara. Na última semana, Juliette afirmou em entrevista ao site Quem que não está completamente solteira, porém, ainda não oficializou o romance em suas redes sociais.

CONFIRA UM VÍDEO DE KAIQUE CERVENY, SUPOSTO NAMORADO DE JULIETTE: