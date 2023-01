De Kleber Bambam a Juliette: Relembre os ganhadores de todas as edições do BBB

O BBB 23 vai começar na próxima segunda-feira, 16 de janeiro; veja quais foram os ganhadores das 22 edições até aqui

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira, 16 de janeiro. Relembre aqui os participantes de todas as edições do reality show. Entre os 11 homens e as 11 mulheres que conquistarma o prêmio, estão Kleber Bambam (44), Cida dos Santos (39) e Juliette Freire (33).

O BBB 1, em 2022, foi vencido por Kleber Bambam. O fisiculturista conquistou o público pela sua relação com a boneca, chamada por ele, Maria Eugênia. Bambam voltou ao confinamento em 2013, mas desistiu da depois de cinco dias. Ele tem um canal no Youtube, onde publica vídeos sobre academia.

O BBB 2 foi vencido por Rodrigo Leonel (50), conhecido como Rodrigo Cowboy. Ele perdeu parte do prêmio em investimos que não tiveram sucesso. Hoje ele vive uma vida no anonimato e é corretor de imóveis.

DHOMINI FERREIRA

Dhomini Ferreira (50) foi o campeão do BBB 3. Ele se relacionou com Sabrina Sato (41) no confinamento e confessou em entrevistas que perdeu o dinheiro em negócios que não progrediram. Hoje ele é empresário ao lado da esposa Adriana Fontes.

CIDA SANTOS

Vencedora do BBB 4, Cida Santos perdeu o dinheiro ao ser fiadora de uma ex-assessora e emprestar parte da grana para amigos e familiares. Além de que um ex-companheiro entrou na Justiça para obter uma parte do prêmio.

JEAN WYLLYS

O jornalista Jean Wyllys (48) venceu o BBB 5 e foi o primeiro a ganhar R$ 1 milhão no reality. Ele venceu Grazi Massafera (40) na final e após conquistar o prêmio, apostou na carreira política e se tornou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro em 2014 e 2018.

MARA VIANA

Mara Viana (50) venceu o BBB 6 com 47% dos votos. Ela prefere o anonimato e usou parte do prêmio para o tratar sua filha Araci, que sofria de paralisia. Ela também se formou em Teologia e estuda Psicologia.

DIEGO ALEMÃO

Diego Alemão (41) conquistou o prêmio do BBB 7 com 91% dos votos, após se tornar um participante polêmio na edição. Ele se envolveu em um triângulo amoroso com Íris Stefanelli (43) e Fani Pacheco (40). Com o valor do prêmio, ele decidiu investir no mercado imobiliário e fazer presença em eventos sociais.

RAFINHA

O tatuador Rafinha (41) foi campeão do BBB 8 com pouco mais de 50% dos votos. Ele investiu o dinheiro em imóveis e é dono de um estúdio de tatuagem em Campinas, no interior de São Paulo.

MAX PORTO

Max Porto (44) venceu o BBB 9. O artista plástico continuou investindo no ramo fazendo esculturas e estando a frente da coordenação de uma escola criativa para crianças e adultos. Ele também criou um curso para dar dicas para quem quisesse entrar no reality show.

MARCELO DOURADO

O BBB 10 foi vencido por Marcelo Dourado (50), com 60% dos votos da final. Dourado gastou a quantia com jogos de azar, ajudou a família e investiu na carreira de atleta. Atualmente, é campeão de alguns estilos de luta e empresário no ramo de esportes.

MARIA MELILO

Maria Melilo (39) conquistou o BBB 11. No reality ela sofreu por amor e deu o troco se relacionando com outro homem na casa, chegando aos 43% de votos na final. Ela fez algumas participações como atriz na emissora, na novela Insensato coração e no extinto programa de humor Casseta & Planeta.

FAEL CORDEIRO

Fael Cordeiro (36) conquistou o BBB 12 com 92% dos votos. Ele investiu seu dinheiro em duas fazendas, um centro de capacitação para veterinários e agrônomos e se tornou dono de uma balada sertaneja no Mato Grosso do Sul.

FERNANDA KEULLA

Fernanda Keulla (36) venceu o BBB 13. A mineira chegou a entrar para o extinto Vídeo Show e também entrou para o time do "Rede BBB" no BBB 20. Ela gastou o prêmio em investimentos, comprou lotes e pagou a faculdade de medicina para sua irmã.

VANESSA MESQUITA

Vanessa Mesquita (36) venceu o BBB 14, criou o Instituo Pet Van e virou embaixadora de uma loja de suplementos. Vanessa marcou a edição ao viver um romance com Clara Aguilar (34).

CEZAR LIMA

Cezar Lima (38) ganhou o BBB 15 ao conquistar o público com suas frases reflexivas. Após o confinamento, ele se candidatou a deputado federal e se tornou suplente. Cezar tem um canal no YouTube e faz consultoria de investimento financeiro.

MUNIK NUNES

Munik Nunes (26) venceu o BBB 16. Ela dividiu o prêmio com os pais e sua metade investiu em empresas e bancos. Em 2018, participou do Power Couple, na Record TV, ao lado do ex-marido Anderson Felício (37).

EMILY ARAÚJO

Emily Araújo (26) ganhou o BBB 17. Ela se envolveu com Marcos Harter (43), que foi expulso após ser acusado de agredir a sister. Emily disputou a vaga no reality contra sua irmã gêmea, Mayla Araújo (26).

GLEICI DAMASCENO

Gleici Damasceno (27) foi a vencedora do BBB 18 com mais de 57% dos votos. Ela usou uma parte do dinheiro para comprar uma casa própria para sua mãe em Rio Branco. Em 2021, Gleici participou do No Limite e foi a sexta eliminada.

PAULA VON SPERLING

Paula Von Sperling (32) venceu o BBB 19. Embora tenha sido acusada de racismo, ela conquistou o prêmio após Hariany Almeida (25) ser expulsa por agredi-lá um dia antes da final.

THELMA ASSIS

Thelma Assis (38) conquistou o BBB 20. Ela venceu por seus fortes posicionamentos na casa, principalmente contra o machismo e o racismo.

JULIETTE FREIRE

Juliette Freire (33) foi a campeã do BBB 21. A advogada se tornou um fenômeno e saiu da casa com mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Hoje são mais de 30 milhões.

ARTHUR AGUIAR

Arthur Aguiar (33) venceu o BBB 22, sendo o único camarote a levar o prêmio. Ele participou de um paredão falso e voltou vestido de coelhinho para o jogo.