BBB 24: Saiba cuidados que Yasmin Brunet deve ter com o cabelo no reality

Em entrevista à CARAS Brasil, a tricologista Viviane Coutinho explicou cuidados que Yasmin Brunet deve ter durante o BBB 24

Não à toa Yasmin Brunet (35) é chamada de sereia pelos admiradores. Confinada no BBB 24, uma das marcas registradas da modelo são seus longos cabelos loiros, que se tornaram alvo de comentários de muitos telespectadores, que especulam os cuidados que ela deve ter com os fios.

Para a especialista em cabelos, Viviane Coutinho, a sister pode continuar cuidando dos fios, mesmo durante o BBB , com processos simples como a reposição lipídica, através da umectação dos fios com óleos, tratamento com proteínas e manteigas, e até mesmo, pentear as madeixas.

"Ela pode fazer sozinha e trazem uma mudança enorme para a saúde capilar", explica Coutinho à CARAS Brasil. "A falta de cuidados diários como pentear, repor vitaminas e ativos também fazem a maior diferença. [Isso] é os que tornam com aspectos saudáveis e visualmente bonitos."

Leia também: Vício de Yasmin Brunet pode prejudicá-la no BBB 24; entenda

Coutinho acrescenta que a modelo também pode adicionar a vitamina C à sua dieta, já que ela proporciona estrutura e sustentabilidade aos fios, além de proteger a força e o brilho natural. "Pode ser facilmente encontrada em alimentos como laranja, tangerina, mamão papaia, kiwi, castanha e espinafre."

A especialista diz que, para manter cabelos longos e saudáveis, é importante não abrir mão dos cuidados diários e reposição de nutrientes. "Produtos com ativos emolientes como macadâmia, abacate e avelã ajudam muito no aspecto. Já a vitamina A estimula o crescimento capilar. Você pode encontrá-la em alimentos como fígado, couve, abóbora, tomate, gema de ovo e leite integral."

Tô que nem o cabelo da yasmin brunet, só o ó — Julinha do Rafinha (@webrito__) January 28, 2024

o cabelo da Yasmin Brunet n tá tão ruim como eu esperava a essa altura do programa, loiro resistente — cigana (@melolarix) January 29, 2024

o cabelo da yasmin brunet ta todo ressecado coitada alguem tira pantene de patrocinador — mari ☆ (@fadomegumi) February 1, 2024

Na web, alguns internautas falaram sobre o cabelo da sister. "O cabelo da Yasmin Brunet não está tão ruim como eu esperava a essa altura do programa, loiro resistente", disse um. "Estou que nem o cabelo da Yasmin Brunet, só o ó", escreveu outra.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE YASMIN BRUNET, DO BBB 24, NO INSTAGRAM: