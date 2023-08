Ficou sério! Gatíssimo, namorado de Juliette faz a primeira aparição pública em evento

Namorado de Juliette faz a primeira aparição pública; ele foi à festa realizada pela cantora no Rio

A cantora Juliette realizou na noite desta quinta-feira, 24, um festão para comemorar o lançamento de Ciclone, seu novo trabalho. Ela reuniu dezenas de famosos em uma comemoração luxuosa e de impacto.

O que acabou chamando a atenção dos fãs foi a presença nada discreta do atleta Kaique Cerveny, com quem ela vive um romance há alguns meses. Apesar de não assumir publicamente o romance, o gato fez questão de aplaudir mais uma conquista da artista.

Ele apareceu com um look todo produzido, incluindo uma calça de alfaiataria e uma camisa justíssima que deixou seus músculos em evidência. Já Juliette Freire também caprichou na produção e esbanjou sensualidade com um visual todo recortado.

Os boatos de que os dois estão juntos começaram em abril. Durante um final de semana, Juliette Freire e Kaique Cerveny aproveitaram o aniversário da apresentadora e ex-BBB Ana Clara, passeando de barco e até mesmo curtindo juntos um show na Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. O fortão é estudante de nutrição e foi Campeão Brasileiro de Crossfit em 2019.

Veja:

Evelyn Castro revela mal-entendido com Juliette

Apesar de terem passados muitos anos desde a sua experiência no reality FAMA, Evelyn Castro, que hoje tem uma carreira estruturada na televisão e teatro, confessa que guarda certos traumas. O que acabou provocando uma história engraçada com Juliette, vencedora do BBB 21. Ela conta que as duas estavam andando nos famosos carrinhos do Estúdio Globo, quando ela soltou um comentário que lhe causou vergonha imediata.

"Peguei o mesmo carrinho que ela e o motorista lembrou de mim no Fama e ele perguntou: 'Quer que eu te deixe no Big Brother?'. Aí eu respondi: 'Pelo amor de Deus, não faça isso comigo'. Quando olhei para trás estava a Juliette e ficou parecendo que eu estava sacaneando ela", disse ela, que completou: "Fiquei tentando explicar que não foi piada, mas ela ficou rindo. Depois até comentei com o moço, que ela nunca iria imaginar que eu também morei lá dentro".