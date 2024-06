Maiara e Maraisa homenageiam cantor Chrystian durante show: 'Eterno'

A dupla Maiara e Maraisa separou um momento do show para homenagear o cantor sertanejo Chrystian; artista faleceu aos 67 anos

A dupla Maiara e Maraisa prestou uma homenagem emocionante ao cantor Chrystian, que faleceu na noite de quarta-feira, 19, aos 67 anos. Durante um show em Araripina, no Pernambuco, as irmãs gêmeas cantaram alguns sucessos do artista sertanejo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir Maiara pedindo para que os fãs as acompanhassem na canção 'Nova York', composta por Chrystian e Ralf, irmão e ex-dupla do artista.

"A gente não poderia deixar de cantar a música dos nossos ídolos, do nosso Chrystian, da [dupla] Chrystian e Ralf. Cantem com a gente, Araripina", declarou Maiara no fim da apresentação. "Eterno. A gente ama muito você", disse Maraisa.

Chrystian morreu na noite de quarta-feira, 19, em São Paulo, devido a um choque séptico em decorrência de uma pneumonia. O corpo do cantor foi velado em uma cerimônia reservada a amigos e familiares na manhã de quinta-feira, 20, no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul.

Ralf, ex-companheiro de palco e irmão do sertanejo, se emocionou bastante ao dar o último adeus a Chrystian. Em conversa com a imprensa, ele contou que os dois não se encontravam há alguns anos por conflitos de agendas de suas carreiras solo.

"Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão… A música perdeu um grande artista", disse Ralf, de acordo com o site Quem.

Amigos de longa data e famosos como Sérgio Reis, Renato Teixeira, Michel Teló, Leonardo, Zezé Di Camargo, Roberta Miranda, Fábio Jr, Danilo Gentili e outros, prestaram homenagens ao artista sertanejo.

Filha de Raul Gil resgata valsa de 15 anos com Chrystian

Nesta quinta-feira, 20, Nanci Gil usou as redes sociais para relembrar um momento especial que viveu com Chrystian, que faleceu na noite de quarta-feira, 19, aos 67 anos. Em seu perfil no Instagram, a filha de Raul Gil resgatou uma foto de quando a ex-dupla de Ralf foi o príncipe de sua festa de 15 anos.

"Meu eterno príncipe da valsa dos 15 anos. Uma das vozes mais afinadas e perfeitas que já ouvi", iniciou a jornalista na legenda da publicação.

Na sequência, Nanci ressaltou a relação de proximidade que teve com o cantor. "Conheci desde que ele tinha 5 anos de idade. Formamos uma dupla, que, obviamente, não durou uma música. Afinal, eu não 'passei na fila' para este talento. Enquanto ele passou em primeiro lugar e diversas vezes. Irá deixar os anjos com inveja! Paz", finalizou; confira o registro!