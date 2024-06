Sérgio Reis lamenta morte de Chrystian, com quem gravou programa no SBT

Amigos de longa data, os cantores Sérgio Reis e Chrystian gravaram uma entrevista no programa 'The Noite', exibida nesta madrugada, 20

O cantor Sérgio Reis usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 20, para compartilhar uma homenagem ao amigo de longa data, Chrystian. O artista, de 67 anos, faleceu na noite de quarta-feira, 19, após dar entrada em um hospital em São Paulo.

Em seu Instagram oficial, Sérgio publicou uma foto ao lado de Chrystian nos bastidores do programa 'The Noite', do SBT. Para quem não acompanhou, os dois, junto com Renato Teixeira, participaram da atração de Danilo Gentili, gravada esta semana e exibida ainda durante esta madrugada.

Na imagem, os cantores sertanejos aparecem sorridentes no camarim da emissora. "Hoje não estou sorrindo como nesta foto. Só chorando de tristeza. Você já está fazendo falta, amigo Chrystian!", escreveu Sérgio Reis na legenda da postagem.

O cantor Renato Teixeira também prestou sua última homenagem ao amigo em suas redes sociais. "Chrystian foi um grande amigo. Compartilhou comigo muitos bons momentos e o momento mais difícil da minha vida também. Grande irmão, fraternal companheiro. Missão cumprida e muito bem cumprida. Vai em paz! Já sinto tanta saudade!", declarou.

O apresentador do 'The Noite' lamentou profundamente a morte de Chrystian. "Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e @renatoteixeira. Nos divertimos muito!", iniciou Danilo Gentili na legenda.

E completou: "Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontrá-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo".

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Reis (@serjaooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Teixeira (@renatoteixeira)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Gentili (@danilogentili)

Amigos e familiares dão o último adeus a Chrystian

Na manhã desta quinta-feira, 20, em São Paulo, aconteceu o velório do cantor Chrystian. Em meio a muita emoção, amigos, fãs e familiares estiveram no local para se despedir do artista.

O cantor Ralf, irmão e ex-dupla de Chrystian, se emocionou ao falar sobre a dor de perder o grande amigo, que faleceu aos 67 anos de idade após ter sido internado em um hospital.

Em conversa com a imprensa, o artista contou que os dois não se encontravam há alguns anos por causa de conflitos de agendas de suas carreiras solo. "Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão… A música perdeu um grande artista", disse ele, de acordo com o site Quem.

Além disso, Ralf elogiou Chrystian. "Nosso carinho e amor eram muito grandes, apesar das carreiras separadas. Ele era um cara batalhador e não se aquietava. Ele cantou a vida toda, queria continuar na ativa, fazer shows, se apresentar... Ele precisava de repouso, mas sempre foi um cara inquieto e ficava pra lá e pra cá. Acho que a falta de descanso - algo que era da natureza dele - prejudicou (a saúde)", afirmou.