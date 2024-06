Especialista alerta riscos da prática de exercícios de forma errada: 'Lesões'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ortopedista Luiz Felipe Thome Azevedo Marques reforça importância do acompanhamento na prática de exercícios

Que a prática de exercícios físicos é aliada a uma boa qualidade de vida, não é novidade. Porém, ao mesmo tempo que as atividades podem ajudar a ter uma saúde física e mental melhor, também é necessário se atentar para não fazer os processos errados e acabar sofrendo algumas lesões.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ortopedista Luiz Felipe Thome Azevedo Marques afirma que a execução errada dos exercícios pode acabar se tornando um problema para a saúde dos praticantes de esporte e pacientes ortopédicos.

"A execução errada com sobrecargas ou em atividades que o paciente não está fisicamente preparado para realizar, podem prejudicar as articulações e causar lesões musculares", explica o especialista. "Atividades que exigem esforço extenuante ou com muito impacto necessitam de uma avaliação médica prévia, principalmente nos pacientes que já apresentam um histórico de dor ou alterações cardíacas."

Leia também: Saiba quais exercícios físicos são indicados para melhorar dores musculares

O médico ainda diz que é importante ter uma avaliação com especialistas antes de passar a praticar exercícios físicos. "A realização de uma avaliação ortopédica antes de iniciar as atividades físicas é importante para prevenir tais lesões e se for o caso orientar algumas possíveis limitações de certos movimentos ou exercícios", completa.

O especialista diz que a musculação costuma ser um exercício bastante indicado tanto para pessoas mais jovens, quanto para os membros da terceira idade —sempre levando em consideração o acompanhamento de um profissional para que a prática seja feita da forma mais benéfica o possível.

"Cada vez mais estudos evidenciam benefícios para uma melhor de qualidade de vida e melhora das dores musculares e articulares nos praticantes de atividades físicas", acrescenta. "É muito importante para se conseguir chegar nas idades mais avançadas com boa condição física e mental."

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS PELO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: