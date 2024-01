Apaixonada, Juliette surge em clima de romance com seu namorado

Nesta quinta-feira, 11, Juliette desembarcou em Miami, EUA, para torcer pelo namorado, Kaique Cerveny, em uma competição de CrossFit

Nesta quinta-feira, 11, a ex-BBB Juliette Freire prestigiou o namorado, o atleta Kaique Cerveny, em um campeonato de crossfit em Miami, nos Estados Unidos. Por meio de suas redes sociais, a cantora compartilhou registros do momento e provou ser fã número um de seu amado.

Em seus stories do Instagram, a estrela apareceu ao lado do amigo Rallyson e avisou seus seguidores sobre o que fariam. "Já estamos indo para o campeonato de crossfit. Vamos filmar o movimento para vocês", disse ela ainda no carro a caminho da competição.

Nos stories, a cantora mostrou detalhes do campeonato e posou ao lado de Kaique vestindo um casaco que combinava com a camiseta dele. Além disso, a campeã do Big Brother Brasil 21 apareceu alongando o atleta, que a agradeceu com um beijo.

Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny no fim do ano passado. Na postagem, comentários como "Lindos!", "A musa BBB com o príncipe do Crossfit" e "Viva o amor" foram frequentes. Os dois estão juntos há cerca de oito meses.

Quem é Kaique Cerveny?

O novo affair de Juliette Freire, Kaique Cerveny, tem 26 anos, sendo 7 anos mais novo do que Juliette, de 34 anos de idade. Ele é atleta de Crossfit, estudante de Nutrição e possui pouco mais de 219 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na página, ele costuma mostrar seus treinos, cliques de competições e algumas viagens.

Em seu site oficial, Kaique conta que começou a ter contato com os esportes ainda na infância, e logo se encontrou no Crossfit. Após participar de algumas competições menores, decidiu se profissionalizar no esporte.

Além disso, ele ainda vende um curso para treinos de exercícios físicos, que contém planilhas para melhorar a performance dos alunos.