Ex de Virgínia, Rezende diz ter gastado 'fortuna' em vídeos e revela relação com Key Alves

Dono de uma legião de fãs, Rezende agencia Key Alves e outros influenciadores digitais

Com mais de 31 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, Pedro Afonso Rezende (26), mais conhecido apenas como Rezende, precisou aprender a se adaptar na internet ao longo dos anos. No ramo desde 2011, o influenciador divide seu tempo com sua própria agência, da qual a ex-BBB Key Alves (23) faz parte, e outros empreendimentos pelo Brasil, além da internet.

Nascido em Londrina, cidade do interior do Paraná onde mora até hoje, Rezende diz que precisou mudar seu conteúdo algumas vezes. Agora, ele se dedica à criação de vídeos com maior qualidade, sem focar na quantidade de material produzido para seu canal principal. Além disso, ele também comanda a agência ADR, que cuidou do gerenciamento de Key Alves durante o BBB 23 .

"Hoje a qualidade é mais importante do que a quantidade. Tem vídeos que gastamos uma fortuna para fazer", afirma o empresário, em entrevista à CARAS Brasil. Rezende diz que busca sempre inovar em seus conteúdos, misturando tendências da internet com particularidades do seu canal. Além do trabalho nas plataformas digitais, ele também resolveu investir em empreendimentos.

Para ele, seu maior sucesso é a agência de influenciadores. "Foi a primeira empresa que eu criei e é a que tem mais sucesso. É uma responsabilidade grande, mas desejo levar para a minha vida toda", conta ele. Da empresa, surgiu a relação com a jogadora de vôlei que participou do grupo Camarote na 23ª edição do reality da Globo.

Enquanto estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de volêi afirmou que viveu um affair com o youtuber. Porém, agora com o fim da edição, Rezende garante que os dois tem apenas uma bela amizade. "Somos bem amigos, não temos nada além disso. É só amizade. Mas eu desejo muita sorte e força para ela", completa em entrevista à CARAS Brasil.

Além disso, o youtuber também passou a trabalhar com o ramo alimentício, abrindo seu próprio restaurante de lanches, inspirados em uma cultura de sua cidade natal. "Aqui em Londrina é muito forte o lanche DogFrango", diz ele, que pretende expandir a marca para outras oito cidades no país. "Esse sempre foi o meu objetivo."

