Key Alves faz post agradecendo Rezende, seu ex-affair: ''Brigou com unhas e dentes por mim''

Após curtirem balada juntos, ex-BBB Key Alves faz declaração para o influenciador Rezende, seu ex-affair, e agradece apoio durante o BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves (23) surpreendeu os seguidores nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 18, ao fazer uma publicação agradecendo Rezende (26)!

Após ter sido flagrada em evento em Londrina, no Paraná, com o empresário, com quem já viveu um affair, como contou durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil, a ex-sister fez questão de agradecer o amigo, que é ex-namorada de Virginia Fonseca, pelo apoio enquanto esteve no reality show da TV Globo.

"Só pra registrar aqui enquanto eu estive naquela casa do BBB, você torceu, me defendeu, brigou com unhas e dentes por mim e sempre esteve aqui nas horas mais difíceis comigo. Meu amigo pra vida toda", escreveu Key.

Nos comentários, Rezende agradeceu: "Obrigado demais!!! Você é uma amiga que a vida me trouxe, e é o que eu sempre falo, amizade se mostra em momentos difíceis! Tamo junto sempre. Pra cima!!".

Confira a foto de Key Alves com Rezende:

Gustavo, do BBB 23, encontra a irmã gêmea de Key Alves em evento

Gustavo Benedeti, do BBB 23, e sua ex-cunhada, Keyt Alves (23), se encontraram em um festival em São Paulo na noite de sábado, 15. No evento, que aconteceu no Anhembi, na capital paulista, Cowboy e a irmã gêmea de Key Alves estavam no mesmo camarote e foram fotografados conversando.

Após saírem do programa, Gustavo decidiu colocar um ponto final no relacionamento com Key no início do mês de abril. Depois do término, o ex-casal chegou a se esbarrar em um show da dupla Israel e Rodolffo, mas não trocaram olhares.