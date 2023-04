Key Alves é flagrada em evento com influenciador que já se relacionou no passado

Ex-BBB Key Alves foi vista na Expo Londrina com criador de conteúdo famoso que já havia beijado

A atleta Key Alves foi flagrada em um evento com o influenciador Pedro Rezende. No BBB 23, ela contou que os dois já haviam "ficado".

No Expo Londrina (PR), os dois curtiam os shows sertanejos lado a lado, quando foram fotografados por fãs. Além disso, ela não fez nenhuma questão de esconder a companhia e gravou stories abraçada e cantando com o ex-namorado de Virginia Fonseca.

Não se sabe se rolou um "remember", mas eles estavam bem próximos. A ex-BBB ainda subiu no palco de meias e afirmou que não sabia onde estavam as suas botas, mostrando que estava se divertindo.

Vale lembrar que ela e o ex-BBB Gustavo terminaram recentemente e a conclusão do ciclo foi conturbada, com direito a vazamento de conversas, se encontrarem em eventos por coincidência e muito sofrimento por parte dela. Em compensação, o caubói, que foi de quem partiu o término, apareceu mais tranquilo e afirmou que aquela decisão tinha que ser tomada para que "eles não se machucassem no futuro".

Recentemente, ela afirmou que os dois voltaram a se falar em prol do bom convívio após ele vazar uma conversa entre os dois, para provar que ela não quis divulgar o término dos dois antes.

"A gente voltou a se falar ontem, depois de tudo aquilo [prints das conversas vazados], porque não dá, né? Foi lamentável divulgar uma conversa íntima. A gente vai tentar agora voltar a se falar para ter um bom convívio", afirmou.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Acesso Key Alves 🔑 (@acessokey_)