Gustavo, do BBB 23, encontra a irmã gêmea de Key Alves em evento

Após término com Key Alves e retomarem contato, Gustavo Benedeti, do BBB 23, e a ex-cunhada, Keyt Alves, curtem mesmo festival em SP

Gustavo Benedeti (28), do BBB 23, e sua ex-cunhada, Keyt Alves (23), se encontraram em um festival em São Paulo na noite de sábado, 15.

No evento, que aconteceu no Anhembi, na capital paulista, Cowboy e a irmã gêmea de Key Alves (23) estavam no mesmo camarote e foram fotografados conversando.

Após saírem do programa, Gustavo decidiu colocar um ponto final no relacionamento com Key no início do mês de abril. Depois do término, o ex-casal chegou a se esbarrar em um show da dupla Israel e Rodolffo, mas não trocaram olhares.

Outros ex-participantes do Big Brother Brasil também marcaram presença no festival em SP, como Fred Bruno, Vyni e Gleici Damasceno.

Confira as fotos de Gustavo com a irmã gêmea de Key Alves em evento:

Fotos: Eduardo Martins/AgNews

Key Alves volta a falar com Gustavo após vazamento de conversa

Após o término conturbado, a ex-sister Key Alves revelou que está tentando ter um bom convívio com o ex-namorado, Gustavo Benedeti. A jogadora de vôlei retomou contato com o fazendeiro, com quem engatou romance durante o confinamento no BBB 23. Neste sábado, 15, em entrevista à revista GQ Brasil, a atleta contou que os dois voltaram a se falar após Cowboy supostamente ter vazado uma conversa íntima dos dois.

"A gente voltou a se falar ontem, depois de tudo aquilo. Porque não dá, né? Foi lamentável divulgar uma conversa íntima. A gente vai tentar agora voltar a se falar pra ter um bom convívio", explicou Key, se referindo aos prints de troca de mensagens.

Nas imagens vazadas, a jogadora deixou claro que Gustavo não queria mais o namoro, mas estava combinando um jeito de avisar aos fãs. Ainda de acordo com Key, embora ela ainda esteja apaixonada, "voltar a namorar não é a vontade de dele".

Vale lembrar que após o anúncio do fim do namoro, Key chegou a dizer que o término não foi amigável e que teria sido uma decisão de Gustavo.