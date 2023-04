Key Alves volta a falar com Gustavo após vazamento de conversa: ''Foi lamentável''

Ex-BBB Key Alves revela que quer ter um bom convívio com o ex, Gustavo Benedeti, e conta que os dois retomaram contato

Após o término conturbado, a ex-sister Key Alves (23) revelou que está tentando ter um bom convívio com o ex-namorado, Gustavo Benedeti (28).

A jogadora de vôlei retomou contato com o fazendeiro, com quem engatou romance durante o confinamento no BBB 23. Neste sábado, 15, em entrevista à revista GQ Brasil, a atleta contou que os dois voltaram a se falar após Cowboy supostamente ter vazado uma conversa íntima dos dois.

"A gente voltou a se falar ontem, depois de tudo aquilo. Porque não dá, né? Foi lamentável divulgar uma conversa íntima. A gente vai tentar agora voltar a se falar pra ter um bom convívio", explicou Key, se referindo aos prints de uma troca de mensagens.

Nas imagens vazadas, a jogadora deixou claro que Gustavo não queria mais o namoro, mas estava combinando um jeito de avisar aos fãs. Ainda de acordo com Key, embora ela ainda esteja apaixonada, "voltar a namorar não é a vontade dele".

Vale lembrar que após o anúncio do fim do namoro, Key chegou a dizer que o término não foi amigável e que teria sido uma decisão de Gustavo.

Key Alves revela que já fez o valor do prêmio do BBB 23

Após ficar 50 dias no BBB 23, ser confinada no reality do México e passar pela Casa do Reencontro, Key Alves afirma que está vivendo o seu futuro aos 23 anos. Em entrevista ao Gshow, a jogadora de vôlei comentou que o programa a ajudou a realizar seus sonhos de ajudar a família e que, mesmo não levando o prêmio do reality, ela já fez o valor fora da casa.

Oitava eliminada da edição, a atleta revelou que já conseguiu fazer os mais de 2 milhões trabalhando com foto.s na internet. "Sendo bem sincera, com o OnlyFans a gente já fez o prêmio do BBB. Eu fiquei muito feliz quando vi. Porque a gente fez muito trabalho aqui fora antes de eu entrar no BBB, a gente fez muitos dias de fotos, vídeos, e a nossa intenção era essa: entrar lá dentro e, se não fosse a campeã, então fazer pelo menos o prêmio no OnlyFans".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!