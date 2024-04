Influenciadores sofrem queimaduras graves em desafio extremo de reality show

Reality show nacional com influenciadores digitais quase acaba em tragédia após prova extrema; três participantes sofreram queimaduras graves

Os dias em que os reality shows se limitavam à televisão ficaram no passado. Agora, quem curte o gênero encontra novas opções nas redes sociais, como o 'N1 Influencer', promovido pelo influenciador e cantor Anderson Neiff. Mas um desafio extremo quase fez com que seu programa quase terminasse em tragédia depois que três participantes sofreram queimaduras graves.

Inicialmente, MC Thammy, Theus e Arthur Braz competiam pela liderança no reality show improvisado, com o prêmio no valor de R$100 mil. No entanto, eles enfrentaram uma situação extrema durante a prova, que consistia em ficar com os pés imersos numa banheira de gelo com sal grosso. Por isso, os influenciadores quase perderam os membros e sofreram queimaduras sérias.

Thammy contou em suas redes sociais que a prova tinha orientação de um bombeiro, que inclusive havia garantido que o desafio não traria riscos: "Fiquei lá perguntando, cinco, seis vezes e ele [bombeiro] dizendo que não tinha problema, que estava tudo bem. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida”, desabafou.

“A gente ficou 15 minutos com o pé no gelo com sal grosso. Quando tirei o pé eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Três dedos meus ficaram preto quando saiu do balde de gelo”, contou Thammy, que chegou a retornar para o confinamento. No entanto, a influenciadora começou a passar mal e foi levada ao hospital.

"Meu pé começou a inchar muito. Saí de lá e fui para o hospital. O médico falou que tinha risco de trombose, e o outro falou que, se eu ficasse mais um minuto, podia ter necrosado meu dedo”, ela lamentou a situação e contou que sofreu queimaduras de primeiro grau. Seus colegas de confinamento também apresentaram um quadro semelhante.

Em suas redes sociais, Arthur explicou que teve queimaduras de segundo grau e precisou ficar internado com seus pés enfaixados. Já Theus contou que teve muitas bolhas e precisou ser carregado. Apesar do susto, o participante retornou a competição e está focado em vencer o reality show organizado por Anderson Neiff.

Responsável pela dinâmica, Anderson lamentou o ocorrido, mas prosseguiu com sua atração: “Ontem aconteceu uma prova de resistência que eu não tinha ciência do que poderia acontecer depois. Assim que eles tiraram o pé do gelo, eles começaram a gritar muito de dor. Fiquei em estado de choque”, o organizador do evento desabafou e pediu desculpas aos participantes.

