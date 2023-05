Gabi Lopes revela já ter sido assediada em viagem com carro de aplicativo: 'Triste'

Em conversa com a CARAS Brasil, Gabi Lopes relembrou situações desconfortáveis

A influenciadora Gabi Lopes (28) abriu o coração ao falar que já passou por situações desconfortáveis durante viagens de carro de aplicativo. Em conversa com a CARAS Brasil, a atriz contou que já sofreu assédio e chegou a ser expulsa durante uma corrida. "É triste, mas parece que estupidez se tornou comum", conta.

"Já passei por várias situações desagradáveis [com motoristas homens]: Um motorista querendo colocar a mão no meu corpo, outro sendo absurdamente grosso e me expulsando do carro", relembra Gabi Lopes . Para ela, as mulheres geralmente são mais altruístas e empáticas, o que torna as corridas mais confortáveis.

Pensando nisso, a artista que também gerencia uma carreira no ramo empresarial, abraçou a causa da empresa Lady Driver, um aplicativo de corridas de carro exclusivo para motoristas e passageiras mulheres. "Vi como uma forma de investir na liberdade das mulheres. Luto muito para que possamos ser livres em vários âmbitos que ainda precisamos percorrer."

Gabi Lopes afirma que o feminismo é uma importante forma de mulheres se unirem e se sentirem protegidas. "Quando estamos juntas, uma pode ajudar a outra. Infelizmente, ainda acontece muito de mulheres se sentirem indefesas por estarem sozinhas. Quanto mais unidas, mais fortes ficaremos", completa.

A artista já usava o aplicativo, como forma de evitar outras situações desconfortáveis, e recebeu o convite para ser investidora há cerca de dois anos. "Meu trabalho também está focado em pensar sobre como vamos passar essa história para o mundo", acrescenta ela, que também acrescenta estar planejando fundar uma ONG.

GABI LOPES CHAMA TIME DE FAMOSOS PARA FESTA EM SÃO PAULO

Gabi Lopes aproveitou o fim de abril para celebrar os três anos de abertura do Paros Bar, seu empreendimento em São Paulo. O evento contou com DJs e muitos drinks para a lista de convidados, que contava com nomes como Kéfera Buchmann (30), Rodrigo Mussi (37), Pyong Lee (30) e mais.

Em conversa com a CARAS Brasil, Gabi Lopes conta que o bar foi um de seus primeiros empreendimentos da carreira, e recebeu o convite para ser sócia no fim de sua participação no programa O Aprendiz. Ela afirma que entrou porque o negócio era bastante relacionado à ela, e que viu uma oportunidade de abrir novos caminhos.

"Foi uma grande coincidência porque o restaurante é grego e, na época, eu estava em Ibiza, na Espanha, e lá tem uma vibe que me lembra bastante Mykonos, na Grécia", relembra a artista. Apesar disso, ela assegura que o caminho até se entender como empresária e também passar essa imagem para o público teve alguns obstáculos.