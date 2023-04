Gabi Lopes chama time de famosos para festa em São Paulo; veja os looks

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabi Lopes abre o jogo sobre atual momento de vida

A atriz e empresária Gabi Lopes (28), aproveitou a noite desta quinta-feira, 27, para celebrar os três anos de abertura do Paros Bar, seu empreendimento em São Paulo. O evento contou com DJs e muitos drinks para a lista de convidados, que contava com nomes como Kéfera Buchmann (30), Rodrigo Mussi (37), Pyong Lee (30) e mais.

Em conversa com a CARAS Brasil, Gabi Lopes conta que o bar foi um de seus primeiros empreendimentos da carreira, e recebeu o convite para ser sócia no fim de sua participação no programa O Aprendiz. Ela afirma que entrou porque o negócio era bastante relacionado à ela, e que viu uma oportunidade de abrir novos caminhos.

"Foi uma grande coincidência porque o restaurante é grego e, na época, eu estava em Ibiza, na Espanha, e lá tem uma vibe que me lembra bastante Mykonos, na Grécia", relembra a artista. Apesar disso, ela assegura que o caminho até se entender como empresária e também passar essa imagem para o público teve alguns obstáculos.

"O Paros me ensinou muito, conheci um mercado novo e me encantei", acrescenta. "Queremos abrir um Paros Beach Club e trazer ainda mais a essência de Mykonos. Esse é um plano muito forte que temos, mas também queremos expandir para outros estados. A marca vem ficando bem sólida", completa a atriz sobre os planos futuros.

Além do Paros, ela também se tornou sócia de outras empresas do ramo, como o recém-aberto Caraíva Bar, em São Paulo, e pretende abrir outros restaurantes. "É momento de celebrar com pessoas queridas que já passaram por aqui e que estiveram presentes nessa história. Estou muito feliz e nada melhor do que compartilhar essa alegria", completa.

CONFIRA OS LOOKS DE FAMOSOS NA FESTA DE GABI LOPES:

Gabi Lopes. Foto: Divulgação/AgNews

Fael. Foto: Divulgação/AgNews

Bibi Tatto. Foto: Divulgação/AgNews

Flavia Viana. Foto: Divulgação/AgNews

Kéfera Buchmann. Foto: Divulgação/AgNews

Pyong Lee. Foto: Divulgação/AgNews