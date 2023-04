Gabi Lopes engata novo projeto social e revela inspiração: "Espiritismo"

Em entrevista à CARAS, a atriz Gabi Lopes falou sobre decisão de trabalhar com projetos sociais e como surgiu a inspiração

A atriz Gabi Lopes (28) tem se preparado para dar um novo passo em sua carreira. A famosa, que sempre está por trás de eventos beneficentes, agora planeja para este ano um projeto social pensado do zero.

"Sinto que nasci pra isso. Sempre gostei de organizar tudo, desde muito nova me movimento para encabeçar doações e eventos. Lembro das gincanas na época da escola que ganhava a turma que arrecadava mais agasalhos. Dava meu máximo, mas vencemos em todos os anos. Eu visitava todas as casas do bairro pedindo doações. Percebi que eu podia ajudar mais, desde sempre foi assim", relata.

O lado produtor de Gabi começou a ser explorado há alguns anos durante suas badaladas festas de aniversário. No último ano, por exemplo, ela conseguiu pensar em uma forma de fazer vários convidados entrarem na mesma sintonia e fazerem doações.

"Foi muito natural. Todos reagiram bem porque sabem que ajudar faz parte de mim, mas sentia uma certa resistência em alguns eventos. Resolvemos tornar mais fácil e, na minha última festa, deixamos pessoas prontas para comprar alimentos e realizar as doações. O convidado podia doar ali mesmo e nós faríamos o resto! Arrecadamos 10 toneladas", contou.

A artista, que já participou do reality O Aprendiz, revelou que começou a se interessar por projetos sociais após frequentar o espiritismo. "Aprendi a ajudar o próximo através do espiritismo e faço de forma genuína" , afirmou.

"Eu realmente abdicaria da minha vida por isso. Estar em uma ONG ajudando é uma troca linda e especial, já que eu aprendo com eles e recebo muito amor também. Me faz feliz, me preenche", completou a loira.

Prestes a completar 29 anos e idealizando uma grande festa no Caribe, a Gabi Weekend, a apresentadora diz que, em 2023, pretende se envolver ainda mais com os projetos sociais.

“Quero dar aulas de teatro, além de ter o sonho de montar um instituto de capacitação. Sei que, quando esse momento chegar, todas essas experiências irão me ajudar muito, pois todas foram enriquecedoras” assume. Ela conta que, em breve, todos vão entender porquê tirou a ação social das festas de aniversário: “Vem aí um projeto ainda mais legal. Vamos ajudar o próximo e nos divertir, esse é meu foco", promete.