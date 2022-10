Gabi Lopes revela o salário que ganhava nos tempos de ‘Malhação’

Atriz e influenciadora, Gabi Lopes foi um dos destaques da temporada de 'Malhação: Sonhos', exibida entre 2014 e 2015

17/10/2022

A atriz e influenciadora brasileira Gabi Lopes (28), que foi destaque na novela Malhação Sonhos (2014-2015), revelou que qual era o seu salário na Rede Globo, onde trabalhava de segunda a sábado, por mais de oito horas por dia.

"Todo dia de manhã ia pra Globo, de segunda a sábado, trabalhava pra caramba, eu amava. E tinha o VR [vale-refeição], que era minha alegria. Mas era engraçado porque todo mundo achava que era muito luxo", lembrou.

Em entrevista ao Poc Cast, apresentado por Rafael Uccman e Lucas Guedez, a atriz e influenciadora digital disse que recebia mensalmente a quantia de R$ 2,1 mil como salário. Mas como são aplicados descontos, derivados de impostos, ela ficava com apenas R$ 1,8 mil.

"Meu salário era de R$ 2,1 mil , mas com os descontos era R$ 1,8 mil. Meu aluguel, na época, era R$ 1,5 mil. Consegui dividir com o Juliano Laham (29) na época, então a gente dividia custos", comentou ela durante a entrevista. "A gente morava em um apartamento do Minha Casa Minha Vida, lá em Jacarepagua, do lado da Globo, sem luxo nenhum, o negócio era ofício", acrescentou.

Em razão disso, Gabi buscava ações de propaganda nas cenas da trama, para que seu cachê ficasse um pouco maior. Isso só foi possível porque Priscila Lima, papel interpretado pela influenciadora, caiu nas graças do público e dos patrocinadores da novela.

"Eu fazia muito [merchandising da] Coca-Cola e muito [da] Acuvue nas cenas mesmo, e ganhava R$ 700 por publi com a minha personagem", comentou ela.

Malhação Sonhos

A temporada de Malhação em que Gabi atuou foi protagonizada por Rafael Vitti (26) e Isabella Santoni (27). No elenco ainda estavam Arthur Aguiar (33), Bruna Hamú (32), Jeniffer Nascimento (29), Felipe Simas (29) e Manu Gavassi (29).