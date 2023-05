Ator de espetáculo da Broadway avalia influência digital: 'A internet é mais que isso'

Em Bob Esponja, O Musical, Diego Campagnolli estreia na Broadway e reflete sobre comunicação em conversa com a CARAS Brasil

Sem disfarçar a ansiedade, o ator Diego Campagnolli (35) se prepara para estrear nas produções da Broadway com Bob Esponja, O Musical. No papel do jornalista Perch Perkins, o artista explorou sua criatividade para abrasileirar o texto e também refletiu sobre o papel da comunicação em sua vida, seja na web e até mesmo em suas roupas.

"Minha rede [social] é para conversar, não para ditar regras ou influenciar. Acredito que a internet é muito mais do que isso". Hoje, o ator que estreia na Broadway acumula mais de 150 mil seguidores em seu Instagram, rede que considera ser a principal. Para ele, o mundo digital tem um significado além de criar danças ou trabalhar com publicidade, servindo para se comunicar e mudar dias.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator que também estrelou o espetáculo Chacrinha, O Musical, expelica que prefere se classificar como um comunicador digital. Porém, apesar de trabalhar em diversos formatos, ele afirma que sua ocupação é a atuação. "A versatilidade é muito importante, mas eu sou ator. Se a internet, a TV, o teatro e o cinema acabarem, eu vou para a praça."

O artista ainda conta que foi graças ao teatro que aprendeu a se comunicar de outras formas, e sempre deixar sua essência em primeiro lugar. Muito ligado à moda, Campagnolli afirma que após começar a atuar, passou por um processo de usar suas roupas como forma de expressão, sem acompanhar tendências ou comprar em lojas de fast fashion.

"[Hoje] eu não compro mais roupa em loja e mando fazer minhas roupas, porque não me sinto mais pertencente. E sempre faço tudo aqui no Brasil. [Além disso], não vou na tendência, eu dito a minha moda", acrescenta ele, que se inspira em grandes nomes brasileiros, como a atriz Claudia Raia e a cantora Ivete Sangalo, para as produções de suas roupas.

E sua essência também estará em seu personagem no musical. Interpretando o jornalista da Fenda do Biquíni, o artista afirma que se inspirou em profissionais do ramo como Nelson Rubens, Gil Gomes e Sonia Abrão para dar um toque abrasileirado. Além disso, ele também encontrou uma oportunidade para homenagear o cantor David Bowie (1947-2016), autor de sua canção solo.

"Foi a última música que ele escreveu antes de falecer", revela ele. Campagnolli diz que costumava assistir ao filme Labirinto - A Magia do Tempo em sua infância, e, apesar de não ser um fã assíduo do artista, sempre se inspirou em sua forma de se expressar e de unir todas as artes. "Entendi que o nosso encontro estava marcado para outro momento."