Funkeira e amiga de Neymar: Conheça Vanessa Lopes, influencer poderosa do Tiktok

Popular e cheia de simpatia, a influenciadora Vanessa Lopes (21) é uma das personalidades que tem se destacado nas redes sociais brasileiras. Nos últimos anos seu perfil do Tiktok, no qual possui mais de 27 milhões de seguidores, é um dos mais populares da plataforma.

Mas afinal, quem é Vanessa Lopes? Natural de Brasília, ela cresceu em Recife desde os seus dois anos de idade. Com pais empresários, a gata sempre teve um estilo de vida que a proporcionou viajar e conhecer muitos lugares.

Presente no Tiktok desde 2019, ela se tornou um dos principais nomes da plataforma quanto ao conteúdo de dança, sua principal especialidade. No Instagram, ela possui mais de 12 milhões de admiradores. No Youtube, o número de fãs ultrapassa a casa dos 1,5 milhão.

Durante a Copa do Mundo do Catar, Vanessa decidiu se arriscar no mundo da música e se juntou a funkeira Gabily para lançar Chapadinha na Gaveta, single que acabou viralizando nas redes sociais e lhe rendendo bons números nas plataformas digitais.

"Meu medo e insegurança nunca foram relacionados à música, clipe ou dança, mas sim a minha voz e meus problemas respiratórios. Só de ter gente elogiando a minha, já está incrível", disse ela ao site Tracklist.

A música, inclusive, aproximou a influencer do jogador Neymar, que nos últimos meses divulgou bastante a canção. Nas redes sociais, os dois até chegaram a gravar alguns vídeos juntos, os quais apareciam fazendo coreografias animadas.

VIDA PESSOAL AGITADA

A famosa também é conhecida por conta de sua vida pessoal agitada. Em 2021 ela assumiu o relacionamento com o tiktoker Ricardo Rêgo, causando o maior burburinho nas redes sociais. No entanto, o romance durou apenas seis meses.

Mas além de Ricardo, a pernambucana também é conhecida por ter vivido aventuras amorosas com diversos famosos, como João Guilherme, Gabi Lopes, Nobru, Léo Picon, Lara Silva e Any Borges.

No ano passado ela foi apontada como o novo affair do surfista Gabriel Medina. Os dois foram vistos juntinhos pouco depois da separação de Medina com a modelo Yasmin Brunet.