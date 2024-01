Religiosa, mãe de MC Bin Laden orou para filho entrar no BBB 24: "Menino de caráter"

Em entrevista à CARAS Brasil, mãe de MC Bin Laden revelou detalhes da personalidade do funkeiro e ainda confessou medo de ver o filho como vilão

A participação de MC Bin Laden (30) no BBB 24 tem sido motivo de muita celebração em sua casa. Famoso desde os 14 anos, ele sempre sonhou em participar do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe do funkeiro, dona Mariza Ventura, revelou que passou horas orando para que o filho entrasse no programa.

"Sempre foi um sonho muito grande dele, então ele comentou [sobre o BBB 24] apenas comigo. Mas sempre foi um sonho, que graças a Deus foi realizado. Orei muito para que esse sonho se cumprir na vida dele", declara ela, que apesar de religiosa, sempre apoiou o filho na carreira artística.

Em meio às especulações sobre qual seria a estratégia do artista no jogo, a pastora garante que está com altas expectativas e espera que o Jefferson Cristian, nome de batismo de MC Bin Laden, mostre a mesma personalidade que ela conhece para o público: "Que ele seja ele mesmo, um menino lindo e verdadeiro. Amigo como ele sempre foi. Menino de caráter, amigo de todos, compreensivo e família".

Mesmo o BBB sendo um jogo imprevisível, Mariza confessa que seria uma grande surpresa assistir o filho sendo visto como o vilão da temporada. "Não espero por isso, levaria um choque. Conhecendo ele como é isso não teria esse risco", afirma.

Quanto a possibilidade de um romance entre o MC e alguma participante do programa, ela conta que não tem feito previsões, mas isso pode acontecer. "Difícil dizer isso, porque não mandamos em nossos corações", finaliza.