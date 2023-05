Noivo de Maíra Cardi divide opiniões com ‘receita’ para ficar milionário: “Desserviço”

Noivo de Maíra Cardi, Thiago Nigro gera polêmica nas redes sociais após ensinar 'fórmula' para alcançar o primeiro milhão

O influenciador financeiro Thiago Nigro (32), conhecido como ‘Primo Rico’ foi parar nos assuntos mais falados das redes sociais nesta terça-feira, 16. É que alguns internautas resgataram um vídeo antigo em que o noivo de Maíra Cardi (39) ensina uma ‘receita’ para ficar milionário. Mas os conselhos do guru dividiram opiniões entre os comentários.

O registro foi gravado há cerca de três anos e embora Thiago evidencie que essa não é uma fórmula mágica, o influenciador sugere que uma pessoa que ganhe pouco mais de um salário mínimo passe a gastar R$ 1 mil com moradia, R$ 300 com mercado, R$ 150 com "utilidades" e separe R$ 270 para investir e alcançar o primeiro milhão em até 6 meses.

No Twitter, as sugestões do Primo Rico receberam diversas críticas, principalmente pelo valor proposto para alimentação: “Agora quero ver ele provar essa teoria tentando sobreviver 1 mês apenas com esse valor. Pior que tem gente que acredita nessas fraudes”, disparou uma usuária da rede social. "Sinceramente, ele ainda foi generosa na moradia", um seguidor defendeu.

Outro fã de Thiago também defendeu os conselhos: “É sobre a experiência que ele teve. Ele está contando que trabalhando de garçom, comida no trabalho, logo ele economizava”. Uma seguidora não curtiu e disparou: “Esse homem é um desserviço", escreveu. “Isso está muito longe da realidade do brasileiro”, criticou mais um.

🚨 VEJA: O youtuber milionário Thiago Nigro (Primo Rico), está dividindo opiniões após revelar que uma pessoa que ganha R$1.720,00 por mês, pode ficar rica gastando apenas R$300,00 de mercado e investindo R$270,00 todo mês. pic.twitter.com/MVhtCG9hOc — POPTime (@siteptbr) May 16, 2023

Maíra Cardi revela conselho de Thiago Nigro:

Além de aconselhar seus seguidores nas redes sociais, Thiago Nigro também assumiu o papel de conselheiro da noiva, Maíra Cardi. Na última segunda-feira, 15, a coach fitness se declarou para o influenciador e revelou que está tentando se expor menos ao se inspirar no amado, com quem está de casamento marcado.