Maíra Cardi revela mudança de atitude após conselho de Thiago Nigro: “Não deixa”

Coach fitness Maíra Cardi justifica mudança no comportamento após receber conselho do noivo, o influenciador financeiro Thiago Nigro

Maíra Cardi (39) está caidinha pelo noivo, o influenciador financeiro, Thiago Nigro (32), conhecido como Primo Rico. Nesta segunda-feira, 15, ela usou as redes sociais para fazer uma declaração apaixonada e ainda justificou uma mudança em seu comportamento. Segundo a coach fitness, ela está tentando se expor menos após receber um conselho do amado.

Com uma foto beijando Thiago, Maíra exaltou as qualidades do investidor: "Eu nunca conheci alguém tão especial, generoso e inteiro quanto ele. Eu pedi a Deus um parceiro de guerra, de vida, de job, de sorrisos, piadas e loucuras, e Deus me entregou ele!", ela iniciou contando que sua equipe foi ao escritório do noivo aprender com ele.

“O Thiago é do tipo que fica calado, do tipo que dá mérito a quem não tem às vezes nunca só por compaixão. Ele tem gratidão a quem foi ingrato! É do tipo que é traído e fica calado, que ajuda sem esperar nada de você. Enfim, tenho que aprender muito com você meu amor! Principalmente a ficar calada, se bem que já tô né? E muito.”, Maíra revelou o ensinamento do amado.

A coach fitness ainda contou que recebeu um conselho do noivo para evitar a exposição excessiva em sua vida: “Mas vira e mexe quero falar tudo e você não deixa (risos) dizendo ‘deixa Deus Maíra’. Te amo, obrigada por querer viver o resto da vida comigo!”, a ex-BBB concluiu a declaração explicando a mudança em seu comportamento.

