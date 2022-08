Sandra Annenberg publica foto rara em família após curtir peça na Broadway

Sandra Annenberg exibiu um momento raro e super especial ao lado de sua família após assistir um musical na Broadway

Nesta quarta-feira, 17, Sandra Annenberg (54) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu em família. A apresentadora publicou uma foto rara ao lado do marido, Ernesto Paglia (63) e com a filha, Elisa (19), logo após eles assistirem um musical na Broadway, em Nova York.

Na imagem, os três aparecem juntinhos e abraçados, em frente a porta do teatro em que viram a peça, enquanto davam largos sorrisos para a câmera. O trio ainda esbanjou estilo exibindo looks despojados para a ocasião.

Na legenda, Sandra teceu elogios a peça que tinha acabado de ver com seus familiares: "Into The Woods, obra-prima do genial Stephen Sondheim, criador de West Side Story entre outros musicais espetaculares. Não conhecia a história que, à primeira vista, parece mais um conto de fadas… só que não. O famoso ‘… E foram felizes para sempre’… é só o começo e não o fim…"

"Como toda fábula, tem a moral da história muito bem definida pelo próprio autor: ‘Ninguém está sozinho, todos dependemos uns dos outros’. Quando vamos realmente aprender isso? Belíssimo musical!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Aproveite as férias merecidas!", escreveu outro. "Que família linda!", falou um terceiro.

Confira a foto rara que Sandra Annenberg publicou após assistir uma peça ao lado de sua família:

Sandra Annenberg publica foto ao lado do marido, Ernesto Paglia

Recentemente, Sandra Annenberg publicou uma linda selfie ao lado do marido, Ernersto Paglia, enquanto eles curtiam uma linda vista da cidade de Nova York, nos EUA, onde ela está passando alguns dias de suas férias.

