Por que Carlinhos Maia expulsou Ana Richelly da Casa da Barra? Entenda!

O influencer Carlinhos Maia explica sua decisão de mandar Ana Richelly embora do reality show Casa da Barra após descumprir regra

O influenciador digital Carlinhos Maia tomou uma decisão radical sobre a presença de Ana Richelly, de 15 anos, no reality show Casa da Barra. Neste final de semana, ele mandou a jovem ir embora da competição porque ela descumpriu uma regra.

De forma tranquila e carinhosa, ele explicou sua decisão. Carlinhos contou que pediu para ela, que é menor de idade, não ir para uma festa, mas ela descumpriu e foi. Com isso, ele decidiu que a participação dela chegou ao fim na atração.

"Como eu pedi para você ontem, publicamente, para você não ir para o after e você foi, você não vai participar dessa prova, combinado? Pode sentar ali para assistir às provas dos seus colegas e também vai para casa, descansar, colocar a cabecinha no lugar e na próxima temporada você volta", disse ele.

E completou: "Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te defendo, o quanto eu te protejo e o quanto eu sei que sua cabecinha tá precisando de uma pausa, você é muito nova, tem grandes responsabilidades, mudou de casa recentemente... Então ontem eu falei para você, que você é a única pessoa que de fato pode me prejudicar aqui, e você foi para o after, eu fico com muito medo de acontecer alguma coisa e sobrar para mim e para você também. Então você vai para casa hoje e volta na próxima temporada".

View this post on Instagram A post shared by S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Carlinhos Maia rebate críticas

O humorista Carlinhos Maia foi alvo de críticas e comentários negativos após aparecer na capa da Revista CARAS desta semana. Ele fez um ensaio fotográfico em sua mansão e abriu o coração em uma entrevista exclusiva (Confira aqui). Entre os elogios dos seus fãs, ele também recebeu mensagens maldosas, mas não se abalou.

O artista fez questão de responder à altura com uma mensagem bem direta nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ele rebateu as críticas e falou que sabe do seu poder de influência. "Bichas, parem! Tá feio. Desculpa se vocês não brilham tanto quanto eu… Vocês vão ter que me engolir, que eu sou uma das gays mais poderosas desse país", declarou.

E completou: "Desculpa se eu não faço sucesso no mundinho cor de rosa pop de vocês. Eu sei que vocês só gostam das divas, porque elas, justamente, fazem sucesso longe de vocês. Então, vocês vão ter que me engolir, que eu sou uma das gays mais poderosas desse país. No fundo vocês sabem".