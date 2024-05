Richarlison visita família da namorada no Paraná: "Conhecer a sogra"

O jogador de futebol Richarlison foi até Maringá, no Paraná, para conhecer a família da namorada, Amanda Araújo; confira os registros

No último domingo, 26, Richarlison conheceu a família da namorada, Amanda Araújo, que é modelo e estudante de Direito. O jogador da seleção brasileira e do Tottenham, da Inglaterra, está no Brasil e foi até Maringá, no Paraná, onde conheceu a mãe de Amanda, Luciana Araújo, além de outros familiares da jovem.

"Fui lá conhecer a sogra", escreveu Richarlison ao compartilhar as fotos que Luciana publicou em seu Instagram. Na rede social, a mãe de Amanda declarou apoio ao relacionamento da filha e aprovou o genro.

"Mais um fim de semana lindo e especial de maio em família. Foi muito gostoso e especial ter você em nossa casa, Richarlison, bem-vindo à nossa família. Bom retorno e até breve meus queridos!", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram a família. "Que lindos. Deus abençoe vcs", escreveu um internauta. "A família toda é bonita!", elogiou outro. "Muito fofos", elogiou mais um.

Confira os registros:

Conheça Amanda Araújo, namorada do jogador Richarlison

O jogador de futebol Richarlison está apaixonado! Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção para celebrar o seu novo relacionamento. No último dia 17, o famoso mostrou fotos inéditas com a eleita.

O atleta vive um romance com a influenciadora digital e estudante Amanda Araújo. Os dois apareceram abraçados e trocando carinhos em novas fotos.

O namoro deles foi assumido em janeiro de 2024, mas eles quase não aparecem juntos publicamente para manter a discrição da relação.

Amanda tem o perfil aberto no Instagram e possui mais de 440 mil seguidores na rede social. Ela é estudante de Direito em uma universidade de São Paulo e também atua como influenciadora digital. Em seu Instagram, ela mostra fotos de suas viagens, passeios e de sua boa forma com looks estilosos.