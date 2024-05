Endrick desiste de mudança no visual por namorada: "Não aprovou"

Endrick desiste de mudança em seu visual após conquista do Palmeiras por desaprovação de sua namorada, Gabrielly Miranda; saiba mais!

O polêmico relacionamento entre o jogador de futebol Endrick e influenciadora digital Gabriely Miranda voltou a ser comentado nas redes sociais. Em recente entrevista ao 'Que Papinho', da Cazé TV, o prodígio do Palmeiras confessou que desistiu de uma mudança do visual por conta de sua namorada.

Na conversa, o atleta de 17 anos disse que faria tranças em seu cabelo após se tornar campeão do Paulista Sub-20. No entanto, Endrick acabou desistindo da ideia após Gabriely desaprovar o visual.

"A mulher não aprovou. Ela gosta do meu cabelo assim, bagunçado. A fala dela pesou. Palmeiras foi campeão, ia meter a trança. Sabe quando ela dá aquela 'catucada'? Ela falou 'vai ficar legal, mas eu não aprovo'", contou o craque.

Em entrevista, Endrick falou que queria fazer tranças no cabelo mas sua namorada não aprova. pic.twitter.com/apWXfKQdMj — Africanize (@africanize_) May 26, 2024

Vale lembrar que Endrick e Gabriely Miranda possuem um 'contrato de namoro', onde a quebra de qualquer regra estabelecida entre eles resulta em uma grande punição. Segundo o casal, o contrato existe com objetivo de preservar um bom convívio e um relacionamento saudável entre eles.

Saiba como funciona o 'contrato de namoro' de Endrick e Gabriely Miranda

Após a revelação do 'contrato de namoro' do jogador Endrick e da influenciadora Gabriely Miranda, o portal NSC Total teve acesso às cláusulas do documento assinado em comum acordo pelo casal. Tópicos como 'exclusividade', 'proibições' e 'punições' fazem parte do contrato.

A primeira cláusula do documento informa que os dois estão em um "relacionamento afetivo voluntário", baseado em "respeito, compreensão e carinho". O segundo tópico do documento aponta algumas proibições como qualquer tipo de vício e "mudança drástica de comportamento".

O 'contrato de namoro' indica a obrigação do casal em dizer "eu te amo" em qualquer situação. Termos monossilábicos como "hum", "aham", "tá", "beleza" e risadas com três "kkk" não fazem parte do diálogo dos dois.

Caso descumpram alguma cláusula do combinado, uma 'multa' em forma de presente deve ser paga ao outro. "Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu", explicou Endrick no 'PodDelas', onde revelou a existência do contrato.

O 'contrato de namoro' escrito por Gabriely Miranda tem o objetivo de preservar um bom convívio e um relacionamento saudável entre eles. O jogador do Palmeiras também explicou algumas regras do documento.

Exclusividade afetiva: Endrick e a namorada se comprometem a não possuir qualquer relacionamento romântico ou íntimo com terceiros, incluindo pessoas do passado. "Dizer 'eu te amo' é obrigatório em qualquer situação e andar sempre de mãos dadas", revelou o atleta. Uma das regras seguidas pelo casal é a proibição de discutir na frente de outras pessoas, mudanças drásticas de comportamento e dormir ou sair brigados.