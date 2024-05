Angélica fala sobre ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck

Abriu o jogo! Angélica fala sobre usar 'brinquedinhos' e ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck; saiba o que ela disse

A apresentadora Angélica fez revelações sobre sua vida íntima com o apresentador Luciano Huck. Em entrevista à Ela, do jornal O Globo, a loira falou sobre ter entrado na menopausa aos 43 anos e até se abriria sua relação com o amado, com quem tem três filhos e está há 20 anos.

A famosa então falou sobre ter sido surpreendida com a mudança hormonal e seus sintomas. "Bateu esquisito por não saber o que estava se passando comigo, ninguém falava sobre esse assunto. Fiquei três anos sem entender. Tive calores horríveis, mas não caiu a ficha. Meu comportamento mudou e fiquei mais irritada. Fui a médicos que me receitaram chá de amora até, finalmente, começar a reposição hormonal. A menstruação é romantizada enquanto a menopausa, marginalizada", contou.

Angélica então revelou se abriria sua relação e viveria algo não monogâmico. "Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", opinou sobre o assunto.

A esposa do apresentador ainda comentou como reagiria se descobrisse uma traição. "Dependendo do que fosse, sim. 'Tenho outra família há 20 anos'. Isso seria bem difícil de perdoar. 'Tive uma situação com outra pessoa'. Pode ser que perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. Já o Luciano, não sei se conseguiria (perdoar), acho que não" , declarou.

A famosa ainda revelou que eles usam "brinquedinhos" na intimidade e comentou sobre as fases de sexo que já tiveram. "Sempre teve espaço grande. Aí vieram os filhos e a energia vital se voltou para a maternidade. Agora que eles cresceram, passamos a olhar um para o outro de novo. Usamos brinquedinhos eróticos. A intimidade faz com que o sexo fique melhor. Diria que ocupa 60%, hoje ", comentou sobre os herdeiros terem crescido e terem mais tempo para se curtirem.

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembrou as capas mais icônicas que fez para a revista e se divertiu ao ver o grande número de publicações envolvendo antigos relacionamentos. A esposa de Luciano Huck então se divertiu com a fama que tem de amiga dos exs.

Festa de 50 anos de Angélica

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu em sua mansão no Rio de Janeiro. A famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck rouboua cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores.

Na época em que o evento ocorreu, o apresentador postou um vídeo revelando um resumo de como foi a festa com vários famosos e shows de cantores renomados. Durante a reunião, os convidados foram proibidos de usarem os celulares para registrarem o evento.