Luciano Huck posta vídeo revelando festão de Angélica

Com celular proibido em festa, Luciano Huck posta vídeo de como foi o aniversário de Angélica com vários famosos e decoração luxuosa

Após alguns dias da grande festa de aniversário de 50 anos de Angélia, o apresentador Luciano Huck postou um vídeo revelando como foi o grande evento, no qual er proibido o uso de celulares pelos convidados.

Fazendo um resumo do grande dia, o comunicador da TV Globo mostrou os convidados famosos se divertindo em sua mansão, que ganhou uma decoração temática de flores inspirada nos anos 70. Inclusive, as pessoas deveriam escolher o look seguindo o tema escolhido pela loira.

"Celebrando os 50 anos do amor da minha vida @angelicaksy. Aqui vai um pouquinho do que foi a nossa noite que transbordou amor, amigos & família. Muuuuuito obrigado queridos @thbarbosa@alcioneamarrom@ferrugem@pedrosampaio@l7nnon@helensancho@djmarinadiniz vocês fizeram toda a diferença. Uma celebração que ficará para sempre nas nossas melhores memórias", falou ele sobre os cantores que fizeram shows na festa.

Durante o Mais Você, Ana Maria Braga, uma das convidadas do evento, deu detalhes sobre o aniversário de Angélica. "As flores, nossa... Girassol, sabe? Tudo de verdade, não tinha de papel. Só no teto era um girassol quase do tamanho da minha casa!", comentou sobre a decoração.

"Tinham mais de 350 pessoas na festa, eu acho. É a sensação que eu tenho. Estava lindo! O Luciano [Huck] estava mais feliz do que todo mundo!", revelou Ana Maria Braga. Entre alguns dos famosos que compareceram ao evento estavam Xuxa, Junno Andrade, Eliana, Sabrina Sato, Carolina Dieckmann, Claudia Raia, Fernanda Paes Leme, Dani Calabresa, Belo, Gracyanne Barbosa e Jojo Todynho.

Angélica ganha homenagens dos filhos em seu festão de 50 anos

No último sábado, 25, Angélica celebrou a chegada de seus 50 anos com uma festa memorável em sua mansão no Rio de Janeiro. Durante o evento, a esposa do apresentador Luciano Huck ganhou homenagens emocionantes de seus três filhos Joaquim, Benício e Eva, que ajudaram a tornar a celebração ainda mais especial.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora mostrou que seus três herdeiros abraçaram o tema da festa, 'poder das flores', e apostaram em peças com estampas florais, assim como Angélica. Joaquim, o primogênito que está com 18 anos, estampou seu amor pela mãe em uma camiseta ao homenageá-la com várias fotos.

Já Benício, que tem 16 anos, apostou em um conjunto estampado e posou coladinho com a loira, que aparece se derretendo pelo herdeiro em um dos cliques. A caçula dos apresentadores, Eva, que está com 11 aninhos, também roubou a cena mais uma vez ao apostar em um look semelhante ao da mãe para homenageá-la em seu evento. Veja mais aqui.