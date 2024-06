Bruna Griphao exibe boa forma em novo vídeo

Nesta segunda-feira, 24, Bruna Griphao impressionou seus seguidores ao postar um vídeo em que aparece com look mínimo e recebeu inúmeros elogios

Em suas redes sociais, Bruna Griphao sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 24, a atriz deixou seus fãs de queixo caído ao exibir toda sua beleza na web.

Em sua conta no Instagram, a atriz publicou um vídeo em que aparece usando um biquíni fio-dental preto e branco e fazendo diversas poses para as câmeras, como deitada na areia da praia e desfilando na rua."Meu novo favorito", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu mais de 30 mil curtidas e milhares de comentários de internautas que ficaram impressionados com a beleza da musa. "Uma sereia", escreveu uma internauta. "A mais linda", elogiou outra.

Distúrbios alimentares

Apesar de hoje ter uma boa relação com a sua imagem, nem sempre foi assim. A atriz Bruna Griphao abriu o coração e fez algumas revelações pessoais a respeito de sua saúde e bem-estar. Atualmente com 25 anos, ela iniciou a carreira nas telinhas ainda criança. Em 2009, a artista atuou em 'Bela, a Feia', da Record, sua primeira novela.

Com a vida profissional em ascensão, a ex-participante do BBB 23 passou a receber uma onda de pressão para manter um 'corpo perfeito'. Em entrevista à Quem, Bruna, que desenvolveu distúrbios alimentares ao longo de sua vida, revelou que antes da fama se sentia muito bem com seu físico.

"Até para mim, que sou uma menina padrão: durante a minha fase entrando na minha vida adulta fui colocada como modelo fitness, e essa pressão foi prejudicial. Me colocou em um lugar que eu tinha que estar perfeita para as pessoas. Se eu não estivesse, ia perder aquele posto e ser ofendida - como já aconteceu várias vezes", declarou ela.