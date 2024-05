Bruna Griphao relata distúrbios alimentares por pressão estética: 'Aceitação'

Sem procedimentos, a atriz Bruna Griphao revelou ter recebido 'onda de pressão' para manter um 'corpo perfeito' ainda muito nova

A atriz Bruna Griphao abriu o coração e fez algumas revelações pessoais a respeito de sua saúde e bem-estar. Atualmente com 25 anos, ela iniciou a carreira nas telinhas ainda criança. Em 2009, a artista atuou em 'Bela, a Feia', da Record, sua primeira novela.

Com a vida profissional em ascensão, a ex-participante do BBB 23 passou a receber uma onda de pressão para manter um 'corpo perfeito'. Em entrevista à Quem, Bruna, que desenvolveu distúrbios alimentares ao longo de sua vida, revelou que antes da fama se sentia muito bem com seu físico.

"Até pra mim, que sou uma menina padrão: durante a minha fase entrando na minha vida adulta fui colocada como modelo fitness, e essa pressão foi prejudicial. Me colocou num lugar que eu tinha que estar perfeita para as pessoas. Se eu não estivesse, ia perder aquele posto e ser ofendida - como já aconteceu várias vezes", declarou ela.

++ Bruna Griphao se emociona ao relembrar participação no BBB 23: 'Não olhei pra trás'

Em seguida, Bruna Griphao reforçou novamente que nunca realizou procedimentos estéticos e afirmou não se incomodar em desmentir informações a respeito de mudanças em seu corpo, uma vez que isso acontece com frequência. "Eu, que sempre malhei minha vida inteira, nunca fiz uma cirurgia plástica", disse.

E completou: "Eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Pode cair um raio em cima de mim se eu estiver mentindo. A única cirurgia no meu corpo é no meu joelho". Ao longo da entrevista, Bruna Griphao ainda explicou que a cobrança por um ‘corpo perfeito’ desencadeou distúrbios alimentares.

"Essa pressão que sentia do externo, e que fazia em mim também, me fez desenvolver vários distúrbios alimentares. Eu passei por muitas coisas até, de fato, me aceitar como a mulher que eu sou, na fase que eu tiver. É um processo diário de aceitação e de querer estar saudável acima de tudo - tanto na mente quanto no físico", relatou a ex-BBB 23.

Estrela do K-pop revela sequelas após dieta absurda

Hyuna, estrela do K-pop, teve consequências desastrosas após seguir uma dieta bizarra para manter seu peso baixo. Em participação do talk show 'Season B', a rapper revelou ter uma alimentação de apenas um sushi por dia para continuar na faixa de 40kg e acabou adquirindo sequelas após um tempo.

Após o apresentador do programa comentar que ela parecia mais saudável, Hyuana desabafou e contou sua história, que aconteceu logo no início de sua carreira, aos 15 anos. "Naquela época, eu sobrevivia com um único pedaço de kimbap [sushi coreano] enquanto realizava todas as atividades programadas. Isso me destruiu. Aos 26 anos, eu não estava muito saudável", revelou a artista.

A sul-coreana disse que essa dieta resultou em uma sequela chamada neuropatia periférica, que causa uma disfunção nos nervos responsáveis por transmitir informações do cérebro e da medula espinhal para o corpo.