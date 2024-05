Filha mais discreta de Leonardo surge com a namorada em festa da família

Filha mais discreta de Leonardo, Monyque Costa, e sua namorada marcam presença no festão da filha de Virginia, Maria Alice

No último domingo, 30, Monyque Costa, a filha mais discreta do cantor Leonardo, surpreendeu ao aparecer acompanhada na festa de aniversário de sua sobrinha, Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Apesar de ser bastante reservada, Monyque marcou presença no evento e posou ao lado de sua namorada, Jessica Kalossi.

Em cliques feitos pelos fotógrafos presentes no festão, Monyque, que raramente aparece em eventos da família, posou com uma calça preta e uma regata nude. Ao seu lado, sua namorada, que usava um vestido colorido, também chamou atenção. Nas fotos, elas aparecem sorridentes e em clima de intimidade enquanto curtem o evento.

Filha mais discreta de Leonardo posa com a namorada em festa da família - Foto: Manu Scarpa/Brazil News

Vale mencionar que Monyque é a segunda filha de Leonardo, fruto de um antigo relacionamento dele com a empresária Sandra Helena. Diferente dos irmãos, ela segue uma vida discreta e prefere não compartilhar muitos detalhes da vida pessoal. No entanto, recentemente ela passou a dividir conteúdos sobre sua profissão.

Formada em Relações Internacionais e Agronomia, Monyque trabalha como influenciadora digital no mundo agro. Em suas redes sociais, que contam com pouco mais de 600 mil seguidores, a jovem compartilha detalhes de sua rotina nas colheitas e, ocasionalmente, posta raros cliques ao lado da namorada durante o trabalho.

Monyque namora a também engenheira agrônoma Jessica Kalossi, mais conhecida como Jeska. Recentemente, ela ganhou uma declaração apaixonada da namorada nas redes sociais: “Mulica Munica, nossa embaixadora da Agrobrasília, sou/estou muito orgulhosa de quem você é e de quem tá se tornando”, disse a jovem.

“Feliz em ver você crescer como profissional e principalmente como pessoa. Sua dedicação, entrega e amor em tudo o que faz é lindo e admirável, que o trabalho continue sendo fonte de crescimento, esperança, renovação e alegria na sua vida, porque “ o trabalho é uma instituição de Deus. Vou te apoiar sempre, em todos seus sonhos e desafios”, Jessica se derreteu publicamente pela amada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeska | Eng. Agrônoma (@jeskalosi)

Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário da filha com festão:

Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou três anos de vida nesta quinta-feira, 30, e ganhou uma festa luxuosa para comemorar a data especial. A celebração, que acontece em Goiânia (GO), tem como tema 'Super Maria Alice', por isso, as pequenas estavam fantasiadas para a ocasião; confira todos os detalhes.