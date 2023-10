Quem é Monyque Costa? Discreta, filha de Leonardo namora com outra mulher; conheça

Longe do mundo artístico, Monyque Costa, filha mais velha de Leonardo, usa o Instagram para gerar conteúdo sobre agronegócio

O cantor Leonardo (60) celebrou nesta terça-feira, 10, o aniversário de sua filha mais velha, Monyque Costa (32). A moça, que leva uma vida discreta e longe dos holofotes, reuniu amigos e familiares em uma festa temática de princesas.

O evento foi um presente do paizão, que organizou a festinha se inspirando na princesa Aurora, da animação A Bela Adormecida. Inclusive, ela teve um bolo em formato de castelo e vários docinhos e bexigas enfeitando a sua festa.

No Instagram, a moça recebeu uma bela mensagem de parabéns da madrasta Poliana Rocha: “Amamos você! Deus te proteja sempre. Te desejo tudo de melhor nesta vida!”. Entre os comentários, Leonardo também apareceu para se declarar pela herdeira. "Te amo filha! Parabéns”, disse

QUEM É MONYQUE COSTA?

Formada em Relações Internacionais e Agronomia, Monyque é a segunda filha de Leonardo, fruto do relacionamento dele com a empresária Sandra Helena. Diferente dos irmãos, ela segue uma vida discreta e prefere não compartilhar muitos detalhes da vida pessoal.

Apaixonada por sua área de trabalho, ela costuma usar suas redes sociais para falar sobre sua profissão. Amante da natureza, ela vive na Fazenda Talismã, que é de seu pai.

Monyque namora a também engenheira agrônoma Jessica Kalossi. Recentemente ela chegou a compartilhar um clique ao lado da amada, o qual as duas aparecem comemorando uma plantação farta: "Nos preparativos pra melhor safra de soja da vida". O casal é muito querido pela família e Poliana Rocha, madrasta de Monyque, já fez elogios públicos às duas.

Com pouco mais de 500 mil seguidores no Instagram, Monyque aos poucos tem conseguido conquistar um certo espaço na internet. Apesar de não se interessar tanto pelo meio artístico, ela garante que tem gostado de trabalhar como influenciadora do mundo agro.

"Notei que depois que comecei a falar mais sobre o agronegócio, o meu número de seguidores aumentou - por interesse no assunto. Então comecei a levar mais informação, principalmente para o público que antes desconhecia totalmente a área. E é muito legal usar da influência que eu tenho para mostrar o lado positivo do setor", disse ela à Quem.