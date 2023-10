Filha mais discreta de Leonardo ganha festa com tema de princesa

Filha mais discreta de Leonardo, Monyque Costa faz aniversário e ganha o carinho do pai e da madrasta, Poliana Rocha

Nesta segunda-feira, 9, o cantor Leonardo comemorou o aniversário de sua filha Monyque Costa, que é a mais discreta de seus herdeiros. A jovem ganhou uma festa na casa da família em Goiás e contou com uma decoração inspirar na princesa Aurora, da animação A Bela Adormecida. Inclusive, ela teve um bolo em formato de castelo e vários docinhos e bexigas enfeitando a sua festa.

Nas redes sociais, a madrasta dela, Poliana Rocha, mostrou uma foto do momento do Parabéns ao lado da enteada e do marido. “Amamos você! Deus te proteja sempre. Te desejo tudo de melhor nesta vida!”, disse Poliana na legenda do clique da festa.

Nos comentários da foto, Leonardo se declarou para a herdeira. “Te amo filha! Parabéns”, disse ele.

Vale lembrar que Leonardo teve seis filhos com mulheres diferentes: Pedro Leonardo, da relação com Maria Aparecida Dantas; Monyque Isabella, da relação com a empresária Sandra Helena; Jéssica Beatriz, do namoro com Priscila Beatriz; Zé Felipe, do casamento com Poliana Rocha; Matheus Vargas, do relacionamento com Liz Vargas; e João Guilherme, do relacionamento com Naira Ávila.

Quem é Monyque Costa?

Nascida em outubro de 1991, Monyque é a segunda filha mais velha do sertanejo e fruto do antigo relacionamento de Leonardo com a empresária Sandra Helena. Apesar de hoje criar conteúdo nas redes sociais, ela é formada em Relações Internacionais e em Agronomia. Ela também mora em Goiás.

Atualmente, ela namora a também engenheira agrônoma Jessica Kalossi e as duas costumam compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais em que aparecem durante viagens ou em momentos românticos. No ano passado, a atual esposa de Leonardo inclusive foi questionada sobre a orientação sexual da filha de seu marido. “Amores das nossas vidas! Amamos e respeitamos”, respondeu ela deixando claro que a família é apaixonada pela influenciadora.