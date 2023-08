Monyque Costa: filha de Leonardo tem namorada e leva vida discreta no campo

Filha de Leonardo tem namorada e leva vida discreta no campo; veja quem é Monyque Costa

Mais discreta dos filhos de Leonardo, a influenciadora Monyque Costa tem ganhado cada vez mais espaço nas redes sociais. Isso porque ela tem compartilhado fotos, vídeos e momentos ao lado de seus outros cinco irmãos.

Na última semana, ela esteve presente no aniversário de 60 anos do pai. Nas redes sociais, ela chegou a publicar uma mensagem emocionante na qual comemorou a data e reiterou seu carinho pelo cantor de quem é muito próxima.

“É sempre muito especial ir pra esse lugar! Mas dessa vez foi sem palavras: só com os meus, aproveitando cada minuto de momentos que são raros pra gente e comemorando os 60 anos de vida do meu pai... que seja assim sempre”, disse.

Quem é Monyque Costa, filha de Leonardo?

Nascida em outubro de 1991, ela é a segunda filha mais velha do sertanejo e fruto do antigo relacionamento de Leonardo com a empresária Sandra Helena. Apesar de hoje criar conteúdo nas redes sociais, ela é formada em Relações Internacionais e em Agronomia. Ela também mora em Goiás.

Atualmente, ela namora a também engenheira agrônoma Jessica Kalossi e as duas costumam compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais em que aparecem durante viagens ou em momentos românticos. No ano passado, a atual esposa de Leonardo inclusive foi questionada sobre a orientação sexual da filha de seu marido. “Amores das nossas vidas! Amamos e respeitamos”, respondeu ela deixando claro que a família é apaixonada pela influenciadora.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa (@monyqueisabellacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa (@monyqueisabellacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa (@monyqueisabellacosta)

Poliana Rocha defende Virginia Fonseca e Zé Felipe

Esposa do cantor Leonardo, a empresária e influencer Poliana Rochase surpreendeu ao receber uma pergunta de um fã sobre a sua nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Nas redes sociais, um internauta alfinetou Virginia. “Você é uma mulher tão sábia, e não consegue enxergar quem é de verdade sua nora?”, escreveu ela, e completou: “Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender! Até que me prove o contrário, Virginia é uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela! Nossa relação é super respeitosa e sadia”.