Poliana Rocha sai em defesa de Virginia Fonseca: 'Até que me prove o contrário'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha recebe pergunta de fã sobre a nora, Virginia Fonseca, e defende a influencer: 'Sem entender'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária e influencer Poliana Rocha se surpreendeu ao receber uma pergunta de um fã sobre a sua nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Na noite de domingo, 21, Poliana abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para responder curiosidades sobre a sua vida, mas acabou saindo em defesa da nora em uma das respostas.

Em uma questão, um internauta alfinetou Virginia. “Você é uma mulher tão sábia, e não consegue enxergar quem é de verdade sua nora?”, escreveu. Então, Poliana defendeu a nora com vários elogios para ela.

“Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender! Até que me prove o contrário, Virginia é uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela! Nossa relação é super respeitosa e sadia”, disse ela.

Os internautas não pararam por aí. Um seguidor também criticou o filho dela, o cantor Zé Felipe, e mais uma vez ela saiu em defesa do herdeiro.

O internauta criticou as músicas do jovem. “Você não acha que Zé Felipe deve cantar sertanejo? As músicas dele estão muito vulgares, Macho Preferido”, escreveu. Então, Poliana respondeu: “Ele tem que cantar o que ele quiser! Sem julgamentos! Zé é super talentoso”.

Virginia Fonseca revela projeto da cozinha de sua nova mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca está construindo uma casa em um condomínio de luxo e o lugar será enorme e com muitos detalhes encantadores. Nesta semana, a estrela foi visitar a obra e gravou um vídeo para o seu canal no YouTube.

Enquanto circulava pelos espaços onde serão os futuros cômodos, ela deu um spoiler do projeto da cozinha de alto padrão. Virginia mostrou que a cozinha será toda branca com detalhes dourados nos armários e também nas cadeiras da mesa de jantar. O local ainda terá uma grande ilha e uma despensa com porta de vidro.