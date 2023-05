Virginia Fonseca dá spoiler de como será a cozinha luxuosa de sua mansão

Virginia Fonseca revela detalhe do projeto de como será a cozinha de luxo de sua mansão ao visitar a obra da casa

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) está empolgada com a construção de sua mansão. Ela e o marido, o cantor Zé Felipe (25), estão construindo uma casa em um condomínio de luxo e o lugar será enorme e com muitos detalhes encantadores. Nesta semana, a estrela foi visitar o local durante a obra e gravou um vídeo para o seu canal no YouTube.

Enquanto circulava pelos espaços onde serão os futuros cômodos, ela deu um spoiler do projeto da cozinha de alto padrão. Virginia mostrou que a cozinha será toda branca com detalhes dourados nos armários e também nas cadeiras da mesa de jantar. O local ainda terá uma grande ilha e uma despensa com porta de vidro.

Além disso, ela também mostrou o projeto da sala de cinema, que será todo pintado de preto e com poltronas confortáveis.

A previsão é que a construção ainda demore mais de um ano para ficar pronta.

Virginia Fonseca ganha presente luxuoso

No Dia das Mães, a influencer Virginia Fonseca recebeu um luxuoso presente do seu marido Zé Felipe. A influenciadora foi surpreendida pelo amado com um anel de diamantes avaliado em cerca de 40 mil reais. A peça é confeccionada com ouro branco de 18 quilates e diamantes. Junto com o presente, também foi entregue uma mensagem em nome de Zé Felipe e das filhas de Virginia.

Em seu Instagram, Virginia compartilhou sua reação ao se deparar com o luxuoso presente: “Chego no avião e tem presente. Você é incrível, Zé Felipe. Melhor marido/pai/homem do mundo. Amo você”.

Esta não é a primeira vez que Virginia recebe um luxuoso presente do seu amado. Em outubro do ano passado, Zé Felipe chegou de uma viagem com um anel em formato de cobra que a esposa desejava. E vale lembrar que foi Virginia quem presenteou Zé Felipe com um jatinho no aniversário de 25 anos do cantor.