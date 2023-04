Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

Zé Felipe choca os fãs ao revelar o presente luxuoso que ganhou de aniversário de Virginia Fonseca; veja

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice e Maria Flor.

Zé Felipe exibe tatuagem

O cantor Zé Felipe (24) fechou as costas com o desenho gigantesco de um leão. Pelo Instagram, Hector Valentim, o tatuador responsável pelo desenho exibiu detalhes da tatuagem e ainda comentou sobre o significado: “Leão de Judá é uma expressão bíblica que serve como metáfora para representar a figura de Jesus Cristo, o Messias prometido nas Escrituras Sagradas do cristianismo e judaísmo”, ele escreveu na legenda do registro.

Por sua vez, a esposa dele, Virginia Fonseca, comentou sobre a nova tattoo do amado. "Zé fechou as costas! Eu confesso que, no início, estava com medo de como ficaria", ela revelou o receio e continuou: "Mas agora estou amando. Achei muito massa”, disse ela.