Virginia Fonseca dá opinião sincera sobre tatuagem gigante de Zé Felipe: “Medo”

Influenciadora digital Virginia Fonseca revela se aprovou a tatuagem nada discreta do sertanejo Zé Felipe

O cantor Zé Felipe (24) decidiu fazer uma tatuagem ousada! Na noite da última terça-feira, 18, o filho do sertanejo Leonardo (59) fechou as costas com o desenho gigantesco de um leão. Mas sua parceira, a influenciadora digital Virginia Fonseca (24) confessou que no começo não curtiu muito a ideia.

Pelo Instagram, Hector Valentim, o tatuador responsável pelo desenho exibiu detalhes da tatuagem e ainda comentou sobre o significado: “Leão de Judá é uma expressão bíblica que serve como metáfora para representar a figura de Jesus Cristo, o Messias prometido nas Escrituras Sagradas do cristianismo e judaísmo”, ele escreveu na legenda do registro.

Foi então que Virginia compartilhou o resultado da tatuagem em suas redes sociais e opinou: "Zé fechou as costas! Eu confesso que, no início, estava com medo de como ficaria", ela revelou o receio e continuou: "Mas agora estou amando. Achei muito massa”, a mãe das pequenas Maria Alice (2) e Maria Flor se derreteu com a ousadia do parceiro.

Mais tarde, Virginia ainda mostrou que Zé Felipe adquiriu um novo hábito e começou a fumar: “Feiura, nossa! Um menino bonito desse jovem, fica fazendo uma feiura dessa”, ela criticou o amado em tom de brincadeira. Em resposta, o sertanejo virou de costas e levantou a camiseta para mostrar a tatuagem gigantesca nas costas.

Virginia Fonseca aproveitou a oportunidade para fazer uma tatuagem:

Zé Felipe não é o único com uma nova tatuagem! Virginia Fonseca também aproveitou a visita do tatuador na última terça-feira, 18, para lançar um novo desenho na pele. Acontece que a mamãe coruja decidiu fazer uma homenagem para a filha caçula, Maria Flor, e desenhou a mãozinha da pequena na região da costela. Pelo Instagram, a loira mostrou o resultado e se derreteu com a herdeira.