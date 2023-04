Virginia Fonseca faz tatuagem com homenagem para a filha caçula, Maria Flor

Virginia Fonseca encanta ao mostrar a tatuagem que fez para representar o amor pela filha caçula, Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais na noite desta terça-feira, 18, ao revelar que fez uma nova tatuagem. Desta vez, ela fez uma homenagem para a filha caçula, Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe.

A mamãe coruja tatuou a marca da mão da menina na região de suas costelas . “E agora, tenho sua mãozinha tatuada em mim, minha pequena Flor! Tão linda, tão risonha, tão gordinha. Te amo mais que tudo no mundo”, disse ela na legenda.

Virginia também é mãe de Maria Alice. Ela, o marido e as filhas fizeram um ensaio fotográfico em clima de Páscoa há poucos dias. Veja as fotos aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca comemora seu aniversário de 24 anos

Na última semana, Virginia Fonseca comemorou seu aniversário de 24 anos com uma festa luxuosa ao lado da família e amigos. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou alguns detalhes do evento, decorado com vários balões prata.

"24 anos!!!!!! Só tenho a agradecer a Deus por tudo que fez e faz por mim, pela minha família, pelos meus amigos, por ter vocês, por absolutamente tudo!! Inicio mais um ciclo com o coração cheio de gratidão!!! Que Deus me dê saúde, sabedoria, paz e ilumine meus caminhos sempre, pois sem ELE eu não seria nada. VIVA!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Mais cedo, a influenciadora gravou alguns Stories para falar sobre seu aniversário. "Sei lá, tô sentindo que esse está sendo o melhor aniversário da minha vida! Hoje estou com pessoas que amo e que me amam, sábado estarei com outra parte de pessoas que amo e que me amam também! Então assim, estou muito feliz MESMO", afirmou ela.