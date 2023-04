Completando 24 anos, Virginia comenta sobre data especial: “Melhor aniversário da vida”

Apesar de se ver envolvida em polêmica recentemente, o clima de Virginia Fonseca para seu aniversário é de otimismo

Nesta quinta-feira, 6, Virginia Fonseca está completando 24 anos de vida. Após diversas homenagens de parentes, a influenciadora se manifestou sobre a data especial.

Em seu Instagram, a esposa de Zé Felipe (24) compartilhou um story comentando sobre seu aniversário em clima de otimismo.

“Sei lá, tô sentindo que esse está sendo o melhor aniversário da minha vida! Hoje estou com pessoas que amo e que me amam, sábado estarei com outra parte de pessoas que amo e que me amam também! Então assim, estou muito feliz MESMO”, escreveu a mãe de Maria Alice (1) e Maria Flor (5 meses) na legenda da postagem.

A influenciadora ainda deu detalhes sobre sua festa de aniversário que acontecerá na cidade em que cresceu, Governador Valadares: “Amanhã não vou estar no celular, vocês abem que eu estou com um proposito, eu não posso pegar no celular e nem ver televisão. Mas amanhã eu chego em Valadares, se Deus quiser, e já vou estar em Valadares sexta-feira porque sábado é a festa”.

Por fim, Virginia comentou como está se sentindo na data especial: “Estou muito empolgada mesmo, muito feliz, muito tudo”.

Nesta última quarta-feira, 5, Virginia se viu em meio a uma polêmica após o jornalista Evaristo Costa comentar em um vídeo em que sua filha mais velha queria ir para o colo da babá ao tomar vacina.

O comentário causou comoção nas redes sociais e Virginia recebeu o apoio de familiares como João Guilhermee Poliana Rocha. O marido da influenciadora também criou um rap a fim de defendê-la.

Fofura!

Nesta quarta-feira, Virginia encantou a web com uma foto muito fofa das suas filhas Maria Flor e Maria Alice.

As duas “Marias” esbanjaram fofura ao posaram sorridentes para uma foto vestindo o mesmo look composto por vestido rosa e macacão jeans.