Zé Felipe enfrenta Evaristo Costa em áudio: "Otário, respeita minha família"

Sem engolir pedido de desculpas, Zé Felipe enfrenta Evaristo Costa e compõe música para defender a esposa, Virgínia Fonseca

O cantor Zé Felipe não engoliu o pedido de desculpas de Evaristo Costa e publicou um áudio polêmico nas redes sociais nesta quarta-feira, 5. Ele compôs uma música em que defende Virgínia Fonseca das críticas e faz comentários contra a postura do ex-Globo.

Improvisada, a música cita indiretamente o jornalista e elogia a influenciadora. "Eu peço respeito com a minha família, com minhas Marias, com minha Virgínia/ Ela sempre o 'trampando' a mil, sempre no corre, mas nunca caiu”, diz o cantor logo no início.

Sem citar nominalmente Evaristo Costa, o cantor se refere ao profissional como otário. "Tu tem 46 (…) não é mais um menino e devia ter noção”, afirma.

A música fez sucesso e rendeu muitas reações dos fãs. A própria Virgínia Fonseca reagiu nos comentários. "Gente, esperava tudo menos isso! Te amo, obrigada por tudo sempre", afirmou ela emocionada.

Após a repercussão do comentário, o jornalista se pronunciou e pediu desculpas caso tenha ofendido alguém. "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a) tô aqui pra me desculpar", escreveu em cima de uma imagem com uma pomba branca.

Ouça abaixo:

ZÉ FELIPE, SÓCIA E MÃE SAEM EM DEFESA DE VIRGINIA E CRITICAM EVARISTO COSTA

O marido da influenciadora também comentou sobre a polêmica em suas redes sociais. Bastante irritado, ele disparou: "Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está f***. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c* rapaz! Folgado. Muita gente querendo vir falar me***. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser."

Samara Pink (24), sócia de Virginia também comentou o ocorrido. "Evaristo Costa, que papelão hein! Que desnecessário este comentário escroto e maldoso. Já ouviu falar em mãe que tem que trabalhar? E quando não tem babá fica com a vó, ou na creche? Virginia é uma mãezona e a Maria Alice é louca nela! Ninguém dessa b*sta convive para saber!".