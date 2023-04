João Guilherme joga a real sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca: ''Barraco armou''

Após polêmica envolvendo Evaristo Costa, João Guilherme joga a real sobre a família de Zé Felipe e Virginia Fonseca

O irmão de Zé Felipe (24), João Guilherme (21), não ficou quieto ao ver a polêmica envolvendo a cunhada, Virginia Fonseca (23), e o jornalista Evaristo Costa (46) nesta quarta-feira, 05. Sensibilizado com a situação, o filho de Leonardo (59) comentou como está sua família após os últimos acontecimentos.

O cantor e ator falou sobre as pessoas julgarem seus parentes até demais. "Vocês pegam alguém pra criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. vocês não sabem como pode ta a cabeça de quem vocês tão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não ta gostando da música, não ouve, é simples. Não tá gostando do que vê nos stories da gata, NÃO VÊ", começou dizendo.

João Guilherme relembrou que em menos de uma semana a família já foi criticada novamente, mesmo em meio ao luto. "Mesma semana tiveram os fiscais de luto, sobre a forma de cada um lidar com a nossa perda. Vocês tornaram o Zé e a Virginia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma. SE VOCÊ NÃO GOSTA, RALA. Rala das páginas de fofoca que vocês param de ver. Simples", aconselhou ele.

O jovem ressaltou que as pessoas querem falar sem saber o que realmente acontece no dia a dia deles. "Vocês acham que vivem dentro da casa da minha família lá porque vocês vem 800 telas de stories da casa, das crianças e etc… mas a stories são stories. Virginia e Zé não desgrudam desses nenê por nada, amor de pai e mãe não tem igual", esclareceu.

João Guilherme continuou: "Por último, vejo o tempo inteiro vcs botando eu e meu irmão num lugar de bom e mal, maior ou menor, melhor ou pior… somos irmãos e não faz bem pra nenhum de nós dois ler isso. Obrigado se puderem respeitar um pouquinho a intimidade e trabalho da minha família eu agradeço".

E finalizou: "Eu sei que PRA VOCÊS pode ser difícil, mas vamo parar de pegar no pé da minha família. Porra. Geral fragilizado e tendo que lidar com uma personalidade importante como Evaristo dando pitaco sobre criação Mãe/Filha. Ai o barraco armou, como ces acham que tá o clima na família".

Nesta quarta-feira, 04, Virginia Fonseca recebeu um comentário do jornalista Evaristo Costa sobre a filha preferir ficar no colo da babá na hora de tomar vacina ao dela. A repercussão foi negativa e a influenciadora acabou chorando. A família da loira e Zé Felipe saíram em defesa. O ex-global escreveu um pedido de desculpas na rede social.

Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca: ''Mãe é quem cria''

Evaristo Costa, surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice, tomando vacina.

No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global.

Essa não é a primeira vez que as babás de Virginia Fonseca viram assunto. Recentemente, ao levá-las para a viagem de férias da família para os EUA, a influenciadora digital recebeu críticas.

