Virginia Fonseca é alvo de críticas por levar babás em viagem de férias

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) foi alvo de críticas nas redes sociais por levar babás durante viagem de férias da família.

No domingo, 26, a empresária compartilhou registros em que aparece ao lado do marido, Zé Felipe (24), e as duas filhas do casal, Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, de apenas 4 meses, embarcando em mais uma viagem, desta vez, para os Estados Unidos. Margareth Serrão, mãe de Virginia, também aparece em um dos cliques.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, também aparecem duas babás das pequenas, o que acabou gerando polêmica.

"Bora pra mais uma em família!!!! Sem make, sem arrumação, as princesinhas de pijama mesmo e bora pras nossas férias mais que merecidas e se Deus quiser serão dias inesquecíveis!!! Já sabem o destino?! Que Deus nos acompanhe. (Primeira viagem internacional do Saraivita e primeira vez da Tia Vil e Tia Renata indo pra esse destino, feliz em fazer parte desse momento, boraa com Deus)", escreveu Virginia no post.

Nos comentários, Virginia dividiu opiniões por não ficar com as crianças e levar as babás para as férias. "A Virginia literalmente terceirizou a maternidade. Ela consegue ficar quatro dias longe, isso não é pra muitas. Sabemos que é ótimo ter rede de apoio, mas como a vida dela é corrida deixou as filhas um pouco de lado", "Tá levando aos funcionários pra trabalhar e agindo como se fosse presente de férias", "A cara da babá de cansada, enquanto a mãe bem plena… meu sonho", criticaram.

Alguns internautas saíram em defesa. "Que felicidade ser essas babás né gente? Ganham super beeem, viajam pra lugares incríveis, comem bem, são bem tratadas; é sobre isso", "Gente queria ser essas babá de primeira classe, chocada!", "A única influencer que sigo é a Virgínia! Da pra ver o tamanho do coração dela.. sempre tratando todos com igualdade. Merece estar onde está!", "Hipocrisia aqui reina, as mesmas pessoas que criticam a Virgínia por ter babás,são as que querem ser babás das filhas dela".

Virginia Fonseca comemora mêsversário de Maria Flor

A influencer Virginia Fonseca compartilhou os preparativos para a festinha de mêsversário de Maria Flor, em suas redes sociais. A pequena completa quatro meses e para comemorar, a influenciadora e o cantor resolveram fazer uma festa com o tema Carnaval.

"Hoje teremos mesversário de 'Fluris'. Foi ontem, mas como todos nós chegamos bem cansados de viagem, vamos fazer a festinha hoje!", escreveu a influencer.

No vídeo, Virgínia conta que o tema do evento será Carnaval e mostra parte da decoração da festa da caçula. Aparece balões coloridos, flores, caixinhas, forminhas e vários tipos doces que estarão na mesa.

