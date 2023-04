Evaristo Costa se pronuncia após comentário sobre Virginia Fonseca: ''Sou da paz''

Após comentário polêmico, Evaristo Costa se pronuncia e manda recado para Virginia Fonseca e sua família

O jornalista Evaristo Costa (46) se pronunciou em seus stories no Instagram após seu comentário viralizar e causar polêmica na rede social envolvendo o nome da influenciadora Virginia Fonseca (23) nesta quarta-feira, 05.

O ex-apresentador do Jornal Hoje escreveu "mãe é quem cria" em um vídeo da filha mais velha da famosa, Maria Alice (1), preferindo o colo da babá ao da mãe na hora da vacina e acabou chateando a esposa de Zé Felipe (24). O cantor, filho de Leonardo (59), saiu em defesa da esposa e chamou o comunicador de "folgado".

Diante da repercussão de seu comentário, Evaristo Costa escreveu uma mensagem dizendo que não deseja polêmicas e que poderia falar muito sobre a criação de filho. Ele ainda pediu desculpas.

"Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a) tô aqui pra me desculpar", escreveu em cima de uma imagem com uma pomba branca.

Veja:

Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca: ''Mãe é quem cria''

Evaristo Costa, surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice, tomando vacina.

No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global.

Essa não é a primeira vez que as babás de Virginia Fonseca viram assunto. Recentemente, ao levá-las para a viagem de férias da família para os EUA, a influenciadora digital recebeu críticas.

Veja: