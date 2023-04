Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca preferindo a babá: ''Mãe é quem cria''

Em vídeo da filha de Virginia Fonseca preferindo a babá à influenciadora, Evaristo Costa deixa comentário e causa polêmica com opinião

O ex-apresentador do "Jornal Hoje", Evaristo Costa (46), surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca (23) e sua filha mais velha, Maria Alice (1), tomando vacina.

No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe (24) com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global.

Nos comentários da publicação feita pelo Gossip do Dia, os internautas deixaram sua opinião sobre o comentário do comunicador no vídeo de Virginia Fonseca. "Sinal que a criança gosta muito da babá apenas isso", falaram. "Com tanta criança sendo mal tratada por aí, as pessoas preocupadas e se intrometendo na criação da Maria Alice", disseram. "Errado não tá", digitaram outros.

Essa não é a primeira vez que as babás de Virginia Fonseca viram assunto. Recentemente, ao levá-las para a viagem de férias da família para os EUA, a influenciadora digital recebeu críticas.

Veja:

