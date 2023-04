Leonardo acaba com festa surpresa de Virginia Fonseca: ''Como que pode?''

Influenciadora Virginia Fonseca desabafa ao ter festa surpresa acabada pelo sogro, o cantor Leonardo

O aniversário de Virginia Fonseca (23) é no dia 6 de abril e parece que a influenciadora ganharia uma festa surpresa de sua família. Contudo, a comemoração não é mais um segredo para a famosa, que contou nesta terça-feira, 04, que acabou descobrindo o evento pelo sogro, o cantor Leonardo (59).

Segundo a esposa de Zé Felipe (24), ela acabou sabendo da festa em uma ligação com o pai do marido. O sertanejo avisou a nora que viajaria para marcar presença na celebração surpresa que farão para ela nos próximos dias em Goiás.

Em seus stories, Virginia Fonseca compartilhou uma selfie debochando da situação. "Ótimo que meu sogro ligou agora para Poli [Poliana Rocha], pediu pra falar comigo e falou que quinta-feira ele volta pra GO pro meu aniversário surpresa", deu risada do momento.

A influencer digital se divertiu com o sogro. "Ô gente... como que poder?", questionou a artista colocando um emoji de palhaço e de gargalhada.

Veja:

Irmão de Virginia Fonseca se manifesta após ser flagrado traindo a mulher grávida

O irmão de Virginia Fonseca, William Gusmão, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após ter sido flagrado traindo a sua esposa, que está grávida.

Em vídeo polêmico que circula nas redes sociais, William aparece com a mesma roupa que estava nos stories de seu Instagram, lamentando a morte de Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, que faleceu no sábado, 1º.

Nas imagens, ele surgiu trocando beijos e carícias com uma mulher durante um evento automotivo que aconteceu em Goiânia. O empresário falou sobre o ocorrido para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles. Segundo ele, tudo não passa de um mal-entendido. “Foi armação”, disse.

William é casado Mellody Barreto, que está esperando o primeiro filho do casal, um menininho que vai se chamar Gabriel. Os dois fizeram chá revelação recentemente. A assessoria de Mellody já havia emitido um comunicado informando que está em contato com advogados para preservar a saúde mental dela e do filho.

“Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações”, disse a nota.

Lilly Martins é a moça apontada com a mulher que estava com William no vídeo. Ela também se pronunciou na web. "Estamos todos abalados, tentando acalmá-la e absorver toda a história. Pois essa história é bem mais complexa do que está sendo noticiada, pois se trata de um assédio", declararam.

Confira o vídeo do irmão de Virginia Fonseca: