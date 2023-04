Zé Felipe comove ao lamentar a morte da avó: 'Pra sempre'

Filho do cantor Leonardo, Zé Felipe faz homenagem ao receber a notícia da morte da avó, Dona Carmen

O cantor Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo, emocionou ao lamentar a morte de sua avó, Dona Carmen, que faleceu neste sábado, 1º, aos 85 anos. Poucas horas após a partida da avó, o rapaz fez uma homenagem comovente para ela nos stories do Instagram.

Ele relembrou fotos da família com a avó e contou sobre a saudade. “Luto. Descanse em paz, vó. Te amo pra sempre”, disse ele na mensagem. Nas fotos, Zé Felipe surgiu com a esposa, Virginia Fonseca, o pai, Leonardo, a mãe, Poliana Rocha, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

A notícia da morte da mãe de Leonardo foi dada por Poliana Rocha nos stories do Instagram, quando ela contou que a sogra sofreu um infarto em seu apartamento. “Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Nós estamos aqui, não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro, mas eu comunico vocês assim que eu ficar sabendo”, disse ela.

Pouco depois, a equipe do cantor Leonardo emitiu uma nota de falecimento. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de dona Carmem Costa, 85 anos, mãe do cantor Leonardo. Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida. Ela deixa filhos, netos e bisnetos. Nossos sinceros sentimentos a toda família Costa", informaram.

Prima de Zé Felipe, Lyandra Costa - filha de Leandro - lamenta a morte da avó

Filha do cantor Leandro (1961-1998), Lyandra Costa lamentou a morte da avó paterna com mensagem nas redes sociais. Ela relembrou fotos da avó e contou que elas se encontraram recentemente. “Estivemos juntinhas há poucos dias... A senhora ficou tão feliz pelo meu casamento, disse que precisávamos dessa benção... Que bom que a senhora pôde ver esse ciclo da minha vida. Chorou de rir dos vídeos do José dançando... Disse que ele parecia comigo e disse que me amava. Sem acreditar”, disse ela, citando o seu filho, José, de 9 meses de vida.