Virginia Fonseca ultrapassa os limites da fofura ao combinar o look das filhas: “Lindinhas!”

Após ser alvo de polêmicas envolvendo a criação de Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca se declarou para as filhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) encantou os fãs ao registrar as filhas em um momento fofíssimo compartilhado em seu perfil no Instagram na última quarta-feira, 05.

É que após ser alvo de comentários polêmicos nas redes sociais, a empresária resolveu declarar todo o seu amor para com as filhas, a primogênita Maria Alice, de um ano de idade, e a caçulinha Maria Flor, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe (24).

Em um carrossel de fotos publicado em seu feed, as crianças explodiram o fofurômetro e encantaram os seguidores ao surgirem sentadas no chão combinando looks, enquanto brincavam.

"E que seja sempre assim, vocês duas juntinhas", escreveu Virginia Fonseca na legenda da homenagem para as filhas. "Eu amo vocês demais minhas totocas, agradeço a Deus todos os dias pelo melhor presente de todos: vocês!", completou, carinhosamente.

Nos comentários, só elogios para a dupla. "Como elas estão lindas", afirmou um. "Maria flor está cada vez mais a cara do pai", observou outra. "Lindinhas da vovó", declarou Margareth Serrão que ficou encantada com as fotos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Evaristo Costa pede desculpas para Virginia Fonseca: 'Intenção não foi ofendê-los'7

Após dar palpite na internet sobre a criação das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Evaristo Costa se mostrou totalmente arrependido pelo comentário proferido e resolveu se desculpar com a influenciadora.

“Queridos Virginia, Zé Felipe e família. Vi o quanto ficaram abalados com um comentário que fiz no Twitter. Já pedi desculpas de forma genérica. Mas estou aqui para direcionar minhas desculpas a vocês. Dei um google e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso. Toquei numa ferida que não deveria sem conhecimento e quem sou eu, ou quem somos nós para julgar as escolhas de cada um? Principalmente em relação a criação dos próprios filhos. Os sites de fofoca se aproveitaram disso para inflar ainda mais o assunto justamente pra ver o circo pegar fogo. Ataques não fazem parte da minha índole, minha intenção não foi ofendê-los, como notei que ofendi, peço desculpas”, disse ele.