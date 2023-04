Ao lado da família, Virginia Fonseca comemora aniversário de 24 anos com festa luxuosa

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais a família reunida em seu aniversário de 24 anos

Virginia Fonsecaganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário. Ela completou 24 anos de vida nesta quinta-feira, 6, e celebrou a data ao lado dos familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou alguns detalhes do evento, decorado com vários balões prata. A aniversariante também surgiu ao lado do marido, o cantor Zé Felipe (24), as filhas do casal, Maria Alice (1) e Maria Flor (5 meses), que estavam com looks combinando, além de outros membros da família como sua mãe, sogra, cunhadas, entre outros.

Ao dividir os registros da festa, Virginia fez um agradecimento. "24 anos!!!!!! Só tenho a agradecer a Deus por tudo que fez e faz por mim, pela minha família, pelos meus amigos, por ter vocês, por absolutamente tudo!! Inicio mais um ciclo com o coração cheio de gratidão!!! Que Deus me dê saúde, sabedoria, paz e ilumine meus caminhos sempre, pois sem ELE eu não seria nada. VIVA!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Mais cedo, a influenciadora gravou alguns Stories para falar sobre seu aniversário. "Sei lá, tô sentindo que esse está sendo o melhor aniversário da minha vida! Hoje estou com pessoas que amo e que me amam, sábado estarei com outra parte de pessoas que amo e que me amam também! Então assim, estou muito feliz MESMO", afirmou ela.

Confira as fotos da festa de aniversário de Virginia Fonseca:

Homenagem de Zé Felipe

No início da madrugada desta quinta-feira, 6, Zé Felipe deixou uma linda homenagem nas redes sociais para Virginia. Após sair em defesa da esposa em polêmica com o jornalista Evaristo Costa (46), o cantor compartilhou alguns cliques em que aparece com a amada e se declarou.

"@virginia hoje é seu aniversário, mas o presente é meu... de estar com você todos os dias. É ter você do nosso lado! Me sinto completamente perdido sem você por perto. Somos como um só. Obrigado por ser assim, exatamente como você é! Que Deus possa te abençoar cada dia mais e te encher de saúde. Você tem um brilho especial, ninguém nesse mundo jamais conseguirá apagar! Ele vem de dentro de você", disse o cantor em um trecho da homenagem.

